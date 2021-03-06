Советский интерьер: зачем раньше вешали ковры на стены

Ковёр — распространённое во многих домах и разнообразное в ценовом плане изделие, которым сейчас никого не удивишь. Но у этого элемента интерьера богатая история. И если современному человеку не придёт в голову положить его куда-либо ещё, кроме как на пол, то прежде коврами украшали стены.

Появление и распространённость ковров

Ковёр как часть интерьера появился очень давно — его история измеряется тысячами лет. Первые подобные изделия относят к 16−11 вв. до н. э. Причём ковры были распространены всюду: от кочевых племён до знатных дворцов. Соответственно, отличалась и техника их изготовления, используемые материалы. Кочевые народы ткали ковры самостоятельно, и их функция заключалась в обогреве юрт, лёгких домов. С их помощью утепляли не только полы, но и стены, двери. Для богатых домов эти изделия создавались искусными мастерами. Оценивались они значительно дороже. В целом ковры считались предметами искусства и символом достатка, так как их изготовление вручную требовало существенных затрат по времени и усилий. В русском языке слово «ковёр» позаимствовано из тюркского. Самые ранние упоминания встречаются в «Повести временных лет». Распространение ковров связывают в первую очередь с восточными странами — в частности с Персией, которая длительное время не имела конкурентов в этой сфере. Пока не появились новые виды красителей. Тогда производство ковров начало развиваться в Турции, Китае, потом и в Европе.

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Считается, что в Российской империи они обрели популярность за счёт восточных традиций. Свидетельством того, что ковры вешали на стены ещё в 19-м веке, являются произведения знаменитых русских поэтов — Пушкина и Лермонтова, а также картины художников. Они описывали и изображали быт русских офицеров, дворян, помещиков.

Зачем раньше вешали ковры на стены?

При СССР ковры на стенах обрели особую популярность (в частности после массового строительства «хрущевок»), и причин для этого было множество. Большинство из них обусловлено практическими функциями тканых изделий.

Основная причина — утепление стен и звукоизоляция. Ковры чаще всего развешивались в спальнях рядом с кроватями. Таким образом, во время сна человек не испытывал дискомфорт из-за соседней холодной стены. В домах были достаточно тонкие стены, поэтому дополнительный барьер в виде ковра позволял снизить уровень шума. Обзавестись коврами в это время было несложно, так как они производились на советских фабриках из синтетических материалов и стоили недорого. Совсем другое дело — обои, которые считались дефицитным товаром. Чтобы выйти из положения и сэкономить на отделке помещения, на стену вешали ковёр, а под ним зачастую оставался участок без обоев. Либо с помощью тканого полотна маскировали те участки, где обои испортились. К слову, такой же хитростью пользовались и в случае со знаменитым шкафом — «стенкой». Но этот предмет интерьера считался весьма ценным.

Ковры придавали советскому интерьеру дополнительный уют. Всем, кто вырос в это время, наверняка не понаслышке знаком процесс внимательного рассматривания замысловатых узоров перед сном. Куда более ценными считались качественные ковры из натуральной шерсти. Их достать было сложнее, поэтому за этими предметами роскоши выстраивались длинные очереди. Такой ковёр вешали на самое видное место в доме и ценили как символ достатка.