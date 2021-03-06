Эхо недели: разобранный мост через Случь, реакция мэра на хулиганство в автобусе и лиса, переплывшая реку

Минувшая неделя запомнилась хулиганством в автобусе, на которое обратил внимание мэр Слуцка. Главврач Слуцкой ЦРБ рассказал, что происходит в «ковидных» отделениях и почему успокаиваться ещё рано. Жители двух деревень лишились моста через реку.

Что ещё важного и интересного произошло на минувшей неделе, читайте в обзоре «Кур'ера».

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В городе и районе

В Слуцке продавцы цветов начали «забивать» места уже в ночь с понедельника на вторник (с 1 на 2 марта). Посмотрите, как развернулась «8-мартовская Голландия» (+ цены на тюльпаны и другие цветы). А посмотреть видео, как продавцы поздравили жительниц Слуцка с 8 Марта и раскрыли секреты, как подольше сохранить цветы, можно здесь.

Политика

Экономика

На совместном заседании Слуцкого райисполкома и сессии Слуцкого районного Совета депутатов обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Слуцкого района за 2020 год. «Кур'ер» выбрал наиболее интересные факты, почитайте.

В Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно. Местные жители делятся с редакцией «Кур'ера» переживаниями, что останутся вообще без моста. Читайте, что будет дальше.

Представители «Виталюра», который купил универсам № 21 в Слуцке, рассказали, что разместится в освободившемся здании.

На месте недавно закрывшегося магазина «Радуга» по улице Социалистической открылся новый продуктовый магазин.

Народные новости

Жители города и района рассказывают, какие проблемы они видят вокруг и что не оставляет их равнодушными. Вот о чём они сообщили на прошлой неделе:

Жительница Слуцка рассказала о небезопасной ситуации на дорогах города. А связано это с многочисленными ямами, которые образовались на асфальте после зимы.

после зимы. Случчанка стала свидетелем необычного поведения лисы, которая плавала с утками и бегала по дороге в городе.

и бегала по дороге в городе. Житель Слуцка припарковался прямо на пешеходном переходе около школы и пошёл за ребёнком. Это возмутило пешеходов и автолюбителей.

Наша читательница рассказала про слуцкие деревни, от которых веет одиночеством. Смотрите фото.

Происшествия

Люди

Коренной случчанин Станислав Чухольский с 26 февраля возглавляет Слуцкий РОВД. Он рассказал «Кур'еру» об азарте, помощи старших коллег, куда «уходит» преступность и затронул актуальные события сегодняшней жизни. Почитайте. Житель Слуцка Александр Мирончик уже более 50 лет трудится на Крановом заводе. Почитайте, за какие провинности отец отправил его работать, как он попал на завод и прошёл путь от слесаря до мастера инструментального цеха.

Почитать и посмотреть

Случчанке за ДТП, которое совершил её муж, присудили выплачивать 100 000 рублей морального вреда. Почитайте, как она попала в такую ситуацию.

В детском саду Слуцка у двух детей подтвердили COVID-19, но группу не закрыли на карантин. «Законно ли это?» — таким вопросом задаются родители.

Слуцкий волонтёр рассказала, как «Кур'ер» помогает ей пристраивать бездомных животных. «Вы даже не представляете, какое большое дело делаете», — сказала она.

Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она съездила в живописную деревню под Слуцком, где есть талантливый художник.

Жители маленьких деревень Слуцкого района рассказали, что думают о событиях в «большом мире». Посмотрите видео.

В январе Валентина и Евгений Чупахины улетели в Бразилию. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие. Супруги ведут «онлайн-дневник» своей поездки для читателей «Кур'ера» и свой Instagram. Почитайте про пляжную жизнь города Форталеза.