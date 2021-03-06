Эхо недели: разобранный мост через Случь, реакция мэра на хулиганство в автобусе и лиса, переплывшая реку

Минувшая неделя запомнилась хулиганством в автобусе, на которое обратил внимание мэр Слуцка. Главврач Слуцкой ЦРБ рассказал, что происходит в «ковидных» отделениях и почему успокаиваться ещё рано. Жители двух деревень лишились моста через реку.
Что ещё важного и интересного произошло на минувшей неделе, читайте в обзоре «Кур'ера».
В городе и районе
В Слуцке продавцы цветов начали «забивать» места уже в ночь с понедельника на вторник (с 1 на 2 марта). Посмотрите, как развернулась «8-мартовская Голландия» (+ цены на тюльпаны и другие цветы). А посмотреть видео, как продавцы поздравили жительниц Слуцка с 8 Марта и раскрыли секреты, как подольше сохранить цветы, можно здесь.
- Главврач Слуцкой больницы рассказал про обстановку с COVID-19 и почему не стоит расслабляться. «Только вакцинация может остановить коронавирус», — считает он.
- В Слуцке изменят схему движения одного городского автобуса, чтобы обеспечить больше транспорта в новом микрорайоне.
- Пьяный мужчина приставал к жительнице Слуцка в автобусе, а за неё никто не заступился, кроме подростков. После публикации на сайте «Кур'ера» на ситуацию отреагировал мэр. Теперь в деле разбирается милиция.
- Новому Епархиальному дому в Слуцке присвоят имя Митрополита Филарета. Почитайте, что там будет находиться и когда открытие.
- В Слуцком специализированном доме ребёнка рассказали о настоящем, планах на перспективу и возможностях усыновления детей.
- Стало известно, как в Слуцке отметят Масленицу. Посмотрите программу праздника.
Политика
- На минувшей неделе стало известно о массовых задержаниях блогеров и админов телеграм-чатов в Минске.
- Журналистке TUT. BY Катерине Борисевич дали 6 месяцев колонии. Врачу Артёму Сорокину — два года лишения свободы.
- Волонтёру штаба Бабарико дали 1,5 года «химии». Его задержали 10 августа в отеле «Беларусь».
Экономика
На совместном заседании Слуцкого райисполкома и сессии Слуцкого районного Совета депутатов обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Слуцкого района за 2020 год. «Кур'ер» выбрал наиболее интересные факты, почитайте.
В Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно. Местные жители делятся с редакцией «Кур'ера» переживаниями, что останутся вообще без моста. Читайте, что будет дальше.
Представители «Виталюра», который купил универсам № 21 в Слуцке, рассказали, что разместится в освободившемся здании.
На месте недавно закрывшегося магазина «Радуга» по улице Социалистической открылся новый продуктовый магазин.
Народные новости
Жители города и района рассказывают, какие проблемы они видят вокруг и что не оставляет их равнодушными. Вот о чём они сообщили на прошлой неделе:
- Жительница Слуцка рассказала о небезопасной ситуации на дорогах города. А связано это с многочисленными ямами, которые образовались на асфальте после зимы.
- Случчанка стала свидетелем необычного поведения лисы, которая плавала с утками и бегала по дороге в городе.
- Житель Слуцка припарковался прямо на пешеходном переходе около школы и пошёл за ребёнком. Это возмутило пешеходов и автолюбителей.
- Наша читательница рассказала про слуцкие деревни, от которых веет одиночеством. Смотрите фото.
Происшествия
- В Слуцком районе загорелся автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
- За ночь в двух деревнях Слуцкого района сгорели дом и сарай.
- В Минской области за три дня задержаны 77 «бесправников». Почитайте, как «отличился» Слуцкий район.
- Житель Минского района оскорбил судей и угрожал убить милиционеров. Читайте, при чём тут Слуцкий РОВД.
- Браконьер из Солигорска варварским способом поймал косулю. Что ему за это будет.
Люди
Коренной случчанин Станислав Чухольский с 26 февраля возглавляет Слуцкий РОВД. Он рассказал «Кур'еру» об азарте, помощи старших коллег, куда «уходит» преступность и затронул актуальные события сегодняшней жизни. Почитайте.Житель Слуцка Александр Мирончик уже более 50 лет трудится на Крановом заводе. Почитайте, за какие провинности отец отправил его работать, как он попал на завод и прошёл путь от слесаря до мастера инструментального цеха.
Почитать и посмотреть
Случчанке за ДТП, которое совершил её муж, присудили выплачивать 100 000 рублей морального вреда. Почитайте, как она попала в такую ситуацию.
В детском саду Слуцка у двух детей подтвердили COVID-19, но группу не закрыли на карантин. «Законно ли это?» — таким вопросом задаются родители.
Слуцкий волонтёр рассказала, как «Кур'ер» помогает ей пристраивать бездомных животных. «Вы даже не представляете, какое большое дело делаете», — сказала она.
Наша Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. На этот раз она съездила в живописную деревню под Слуцком, где есть талантливый художник.
Жители маленьких деревень Слуцкого района рассказали, что думают о событиях в «большом мире». Посмотрите видео.
В январе Валентина и Евгений Чупахины улетели в Бразилию. Несмотря на коронавирус, молодые люди решились на длительное путешествие. Супруги ведут «онлайн-дневник» своей поездки для читателей «Кур'ера» и свой Instagram. Почитайте про пляжную жизнь города Форталеза.