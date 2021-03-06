Какая сыпь на коже может оказаться симптомом COVID-19. Четыре вида (фото)

Наиболее распространёнными симптомами COVID-19 являются жар, кашель и нарушения восприятия вкуса и запаха. Другие часто наблюдаемые признаки — головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость. Различные высыпания на коже относят к менее распространённым симптомам, однако знать о них тоже важно. The Conversation называет четыре основных типа изменений кожи, которые могут оказаться связаны с коронавирусной инфекцией.

Поражения кожи, похожие на обморожения

Это краснота, припухлость или волдыри на коже, которые в основном появляются на пальцах ног и ступнях — в обиходе их называют «ковидными пальцами». В течение одной-двух недель они станут ещё более уплощёнными, а после этого проблема спонтанно исчезнет без лечения.

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Большое количество таких проявлений было замечено в первую очередь у подростков и молодых людей. У них либо отсутствовали другие симптомы COVID-19 или проявлялись только лёгкие симптомы. В двух международных отчётах о различных типах предполагаемых кожных заболеваний, связанных с COVID-19, около 60% пациентов сообщили об этих поражениях. Однако то, что появляются они именно из-за коронавирусной инфекции, однозначно не установлено. Возможно, они вызваны каким-то другим сопутствующим фактором.

Макулопапулезная сыпь

Так называют плоские или рельефные высыпания. Исследование 375 пациентов в Испании показало, что 47% пациентов с жалобами на связанные с COVID-19 кожными изменениями имели такую ​​сыпь. Её соотносили с более серьёзными симптомами COVID-19 и в основном находили на теле у пациентов среднего и пожилого возраста. Обычно она сохранялась 7−18 дней, появляясь через 20−36 дней после заражения.

Крапивница

Выглядит это как зудящие участки кожи. В исследовании с участием четырёх больниц в Китае и Италии 26% пациентов с кожными проявлениями COVID-19 жаловались на изменения, напоминающие крапивницу.

Крапивница чаще встречается вместе с другими симптомами у пациентов среднего возраста и связана с более тяжёлым ходом заболевания.

Везикулярные поражения

Это прозрачные, заполненные жидкостью мешочки под кожей. Они менее распространены по сравнению с кожными состояниями, описанными выше: в ранее упомянутом испанском исследовании изменений кожи, связанных с COVID-19, только 9% пациентов имели такие жалобы. Однако они считаются более конкретным признаком того, что у человека есть COVID-19, и поэтому более полезны для диагностики. Они появляются у пациентов с лёгкой формой заболевания примерно через 14 дней после заражения. Считается, что они вызваны длительным воспалением, когда антитела атакуют кожу и повреждают её слои, что приводит к образованию мешочков, заполненных жидкостью.