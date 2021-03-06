«Золотая яма». Почему рыбаки особенно огорчились от новости, что под Слуцком исчез мост

От того, что в Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно, грустно не только местным жителям. Когда местные рыбаки прочитали новость в «Кур'ере», им стало особенно печально. Сейчас расскажем почему.

КОНТЕКСТ. Деревни Великий Быков и Исерно отделены друг от друга рекой Случь. Вначале между деревнями был деревянный мост, который рухнул в 2004 году (при обрушении погиб человек). Чтобы попасть в больницу или магазин, людям надо было идти в обход, а это больше 10 км. Потом построили новый, наплавной мост, но и его вскоре убрали. Потом возвели понтонный мост, который сейчас демонтировали.

Причина печали рыбаков следующая. На дне реки, у места, где был понтонный пост, есть яма. И все прошлые годы рыбаки сидели на мосту: там очень хорошо клюёт уклейка. С берега, говорят, даже шанса на такой клёв нет — ведь яма прямо посреди Случи. Причём, самая пора лова проходит в марте-апреле. Многие случчане, которые знают про эту особенность «золотой ямы», уже собирались через пару недель ехать за богатым уловом… Но не тут-то было. Поэтому и грустят рыбаки Слуцка — клёва не будет.

РАНЕЕ. В Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно. Узнали, что будет дальше и какие шансы, что мост появится снова.