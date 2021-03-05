Поступление товаров в универмаге «Слуцк». Свою покупку найдёт каждый

Универмаг «Слуцк» приглашает за покупками!
- Секция «Женская обувь» предлагает новую весенне-летнюю коллекцию: стильная и качественная обувь, новые модели.
- Домашний текстиль производства Турция в широком ассортименте Вы сможете приобрести в секции «Товары для уюта»
- Новое поступление мужских и женских головных уборов
- Секция «Культтовары» предлагает обновлённый ассортимент телевизоров «Горизонт»
- Для тех, кто готовится к посевной, — элитные сорта семенного картофеля, укрывной материал спанбонд — чёрный и белый.
- Секция «Всё для спорта и туризма» магазина № 2 «Дом торговли» предлагает хороший выбор велосипедов для детей и взрослых.
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568