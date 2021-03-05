«И мужчин нежадных». Продавцы тюльпанов поздравили жительниц Слуцка с 8 Марта и раскрыли секреты, как подольше сохранить цветы

Ольга Паздерина, Александра Шагойко
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«Кур'ер» прогулялся по улице с тюльпанами и пообщался с продавцами. Они поздравили случчанок с наступающим 8 Марта, а ещё рассказали, как подольше сохранить срезанные цветы.

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