Трудно представить госавтоинспектора в юбке. Мы привыкли видеть с жезлом в руках строгих и непоколебимых сотрудников ГАИ. Женщины никак не вписываются в этот образ. Тем не менее службу несут и они, причём добросовестно, а иногда даже лучше мужчин. Ирина Емельянова, старший лейтенант милиции, — яркий тому пример.

О единственной девушке-госавтоинспекторе в Стародорожском районе рассказали «Навіны Старадарожчыны».

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Ещё в детстве Ирина знала, что пойдёт работать в органы внутренних дел.

На выбор профессии во многом повлиял папа — он очень хотел видеть свою дочь в погонах, потому что сам их носил.

Глядя на отца, девочка загорелась желанием стать милиционером. В итоге, окончив лицей, она подала документы в Могилёвский институт МВД, а спустя несколько лет осуществила свою мечту, став правоохранителем. Изначально её распределили в Бобруйское ОГАИ, а после перевели в Старые Дороги — поближе к мужу, который работает «опером» в местном РОВД.

Сегодня Ирина Емельянова занимает должность старшего инспектора по административной практике. Обязанностей много, но она справляется. По-другому быть не может: ведь служба в ГАИ не разделяет сотрудников на мужчин и женщин. Поблажки никто не делает, разве что чуть-чуть. Например, молодой сотруднице стараются не давать дежурства во вторую смену — берегут. Но и в первую дел хватает: то протоколы подготовить для рассмотрения, то в школы съездить на профилактические встречи, то нарушителей на дорогах пожурить.

Старшему лейтенанту Емельяновой нравится объяснять ребятишкам, как важно соблюдать безопасность на дороге. Дети как чистый лист, на котором можно написать именно те нормы и правила поведения, которые должны быть в норме в человеческом обществе. До взрослых это донести более проблематично, ведь их уже не перевоспитаешь. Единственная мера наказания — штрафы. Детки же, глядя на красивую «тётю» в форме, обязательно прислушиваются.

Водители, кстати, тоже относятся к ней с огромным уважением. Не каждый день увидишь на дороге девушку-инспектора, да ещё и симпатичную. Разве такой нагрубишь? А вот парочку-тройку комплиментов сделать можно. Внимание противоположного пола, конечно, приятно, но не всегда. Понятно, что бывают автовладельцы, которые рассыпаются в комплиментах в надежде избежать наказания. Но никаких поблажек Ирина не делает.

Отношения с коллегами у неё сложились: в отделении ГАИ она чувствует уважение и поддержку сильного пола.

Однако самая главная её опора — любимый муж, который совсем не против работы жены. Он и сам милиционер, поэтому у супругов много общего.

Никто не обижается друг на друга, если приходится выйти на дежурство в выходной или праздничный день. Например, уже второй раз Емельяновы Новый год встречают на работе — охраняют общественный порядок. А как иначе? Служба есть служба.

Ирина сама выбрала профессию, которая её полностью устраивает. И пускай здесь много трудностей, все они ничтожны по сравнению с тем, какую пользу приносит труд инспектора. Эту работу не видно изнутри.