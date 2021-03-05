Как выглядели школьники Слуцка и района в советские времена. Ретрофото

Ольга Паздерина
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«Кур'ер» публикует фотографии эпохи СССР из архива редакции. Смотрите подборку, вдруг узнаете себя или своих близких и знакомых.

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

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Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото

Как выглядели школьники Слуцка в советские времена. Ретрофото