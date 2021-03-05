Сотрудники Слуцкой ГАИ пять дней будут активно следить за трезвостью водителей

С 5 по 9 марта Слуцкая ГАИ в рамках акции «Трезвый водитель» усилит контроль за физическим состоянием водителей.
Сотрудники ГАИ вместе с другими службами милиции будут следить за обстановкой возле мест концентрации ДТП, мест массового отдыха и движения транспорта, АЗС и не только. Особенно в вечернее и ночное время суток. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.
Нетрезвый за рулём представляет большую опасность для участников дорожного движения, и последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому, уважаемые случчане, не оставайтесь равнодушными и безучастными! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102!