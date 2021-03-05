«Хочется вмешаться, когда видишь несправедливость». Как прошёл один день работы Слуцкой милиции

Слуцкий РОВД в конце нынешнего января уже во второй раз подряд был признан лучшим в Беларуси по итогам оперативно-служебной деятельности, получив право хранить у себя переходящий почётный приз имени Владимирова ещё на один год. Накануне Дня милиции МЛЫН. BY отправился туда, где отлично знают, что такое честь и достоинство служителя закона и порядка.

Каждый из нас в детстве читал пенталогию Сергея Михалкова о персонаже дяде Стёпе. Образ милиционера, который бесстрашно и решительно встречает любую угрозу мирной жизни и спокойствию людей, наверняка остался в памяти у каждого ребёнка. В повседневной жизни человека в милицейской форме не так много пафоса и громких слов. Но работа, которая ведётся здесь незаметно для глаза рядового обывателя, невероятна сложна и требует от служителя правопорядка различных качеств и навыков.

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Для начала удалось посмотреть, как трудится Дмитрий Густарник, участковый инспектор по делам несовершеннолетних. Работа с проблемными подростками — одна из самых непростых, требует особого подхода к каждой детской душе. Ведь главной задачей является не наказание юного нарушителя, а направление его на путь перевоспитания. Дмитрий имеет педагогическое образование — окончил Барановичский государственный университет по специальности «Учитель начальных классов и преподаватель физкультуры». Со школы занимался гандболом и даже имеет судейскую категорию в этом виде спорта. Дмитрий признаётся, что в этой работе не бывает одинаковых дней. «Каждая ситуация и беседа с ребятами — уникальна. Чтобы заслужить их доверие и достучаться до сознания и совести, приходится потрудиться», — говорит он.

Первым объектом, куда приехал MЛЫН. BY с инспектором, стал Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей. Как раз в эти дни, с 22 февраля по 6 марта, проходит акция «Дружим с законом». По словам психологов и социальных педагогов лицея, в эти дни учебное заведение посещали представители различных организаций, проходила выставка мастерских и лабораторий. Каждый из учащихся мог узнать о профессиях, задать свои вопросы, которые, возможно, помогут ему в будущем.

Среди воспитанников лицея есть ребята, которые совершали правонарушения. 17-летний Влад и 16-летний Даниил как раз из таких, распивали спиртные напитки. Вид у парней виноватый, оба в один голос утверждают, что подобного впредь не повторится. Социальные педагоги лицея утверждают, что оба подростка хорошо зарекомендовали себя в участии в различных спортивных соревнованиях. Мальчики любят футбол, Даниил предпочитает играть на позиции нападающего, в то время как Влад способен действовать в любом амплуа.

После окончания встречи инспектора с юношами и девушками в лицее отправились в среднюю школу № 11 — крупнейшую в городе. Здесь обучаются около полутора тысяч человек. Класс старшеклассников, куда зашли, встречает инспектора типичным подростковым шумом. Но Дмитрию удаётся расположить к себе ребят, начав с шутливого тона. Он разговаривает с ними о важных вещах, напоминает, что в преддверии взрослой жизни у детей есть не только права, но и обязанности. С 1 марта 2021 года заработал обновлённый Кодекс об административных правонарушениях, ребята расспрашивали инспектора об этом. Глядя на то, как парни и девчонки живо и увлекательно ведут беседу с Дмитрием, ловишь себя на мысли, что не каждый человек способен вызвать на откровение нынешнее поколение «зумеров».

Если работа инспекции по делам несовершеннолетних заключается в общении с юным поколением, то вот ремесло участкового — умение разгадывать загадки в исполнении взрослых. Александр Мельник, старший участковый инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики правонарушений, работает 12-й год на своём участке в центре города, при этом общий стаж в силовых структурах составляет уже 17 лет. МЛЫН. BY ходит с ним по адресам, и в это время он рассказывает о самых разных жизненных историях, ряд из которых, безусловно, заслуживал бы экранизации. Ревность и месть, опека над родителями и делёж наследства между кровными родственниками, войны мужей с жёнами, любители алкогольных напитков — Александр Мельник говорит, что, несмотря на опыт, каждый день службы может поджидать совершенно неожиданная и новая ситуация. Самая незащищённая категория — пожилые люди, к которым зачастую пытаются втереться в доверие преступники. Пенсионер Иван Примак во время одного из визитов рассказывает МЛЫН. ВУ, что очень благодарен участковому за его заботу. «Вы его там похвалите, он большой молодец», — говорит Иван Дмитриевич.

Дмитрий Уласевич и Константин Любецкий, сотрудники патрульно-постовой службы милиции, говорят, что на службу их привело желание помогать людям. «Хочется вмешаться, когда видишь несправедливость», — отмечает Дмитрий. По тому, как парни уверенно об этом говорят, им безоговорочно веришь. Дмитрий Сытько, старший инспектор ГАИ, и Сергей Петраков, инспектор ДПС отдела ГАИ, в этот день работают на одном из участков трассы на выезде из Слуцка. По словам Дмитрия, в раскрытии преступлений, помимо опыта, зачастую помогает и фарт:

— Пьяная компания на автомобиле разбила по очереди две чужие машины, затем бросила своё транспортное средство в деревне. Нам удалось найти их машину в течение часа после того, как за помощью обратился один из потерпевших владельцев авто. Повезло в том, что возле магазина, у которого остановилась машина ГАИ, чтобы опросить граждан, не видел ли кто проезжавшую машину с такими-то приметами, оказался один из членов той пьяной компании. Он и признался в содеянном.

Станислав Чухольский, подполковник милиции, который возглавляет Слуцкое РОВД, рассказал, что второй подряд приз имени капитана Владимирова — это заслуга всего коллектива:

— Прошедший год был непростым, с учётом пандемии. Но все наши сотрудники справились с выполнением поставленных задач. Это говорит о профессионализме людей, они служат Родине — и это не просто красивые слова. Если того требует ситуация, могут остаться после работы до тех пор, пока не завершат дело. Наш коллектив слажен уже много лет, что сказывается на сплочённости и общей работе. Предыдущий начальник РОВД (Александр Голиков, который занимал эту должность с 30 октября 2019 года, с 26 февраля 2021 года возглавил Минское районное управление внутренних дел — Прим.), знавший службу не понаслышке и везде перенимавший передовой опыт, сделал многое для того, чтобы наш районный отдел стал лучшим в стране. И мы продолжим его работу, стремясь оставаться на высоком уровне. — Также по итогам оперативно-розыскной деятельности приз имени полковника Королёва получил уголовный розыск Слуцкого РОВД…

— Мы долгое время шли к этой награде для лучшего розыска в своей категории в стране. Учитывается много факторов: процент раскрываемости дел, нагрузка на сотрудников уголовного розыска по раскрытым делам, дисциплина. У нас в прошлом году была 100-процентная раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям, а общее количество раскрываемых дел по уголовному розыску составила 74,1%. Эта награда — не повод почивать на лаврах, а стимул к дальнейшей качественной службе.

— Что для вас значит День милиции?

— Это день, когда можно собраться коллективом и семьями, пообщаться и поздравить друг друга. Наша служба непростая, и в такие моменты чувствовать плечо друга и коллеги — очень важно.