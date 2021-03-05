Что вкусного можно купить любимым женщинам на 8 Марта в магазине «Красный Пищевик»

К 8 Марта кондитерская фабрика «Красный пищевик» приготовила несколько вариантов сладких подарков для любимых женщин. Их вы можете приобрести в Слуцке в фирменном магазине по адресу: улица Ленина, 150.



Сладкие букеты

Покупатели могут заказать сладкие букеты из зефира и мармелада — продукции «Красного пищевика». Лучше позаботиться об этом заранее. Стоимость букетов — от 8 рублей. Он составляется с учётом ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.

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Подарочная упаковка «Сердце»

До 8 марта в фирменных магазинах действует акция. Если вы приобретёте товар на сумму от 25 рублей, вам дадут в подарок упаковку в виде сердца. В неё вы сможете вложить купленные кондитерские изделия и подарить своим любимым мамам, жёнам, девушкам.

Крафтовая упаковка

В магазинах «Красный пищевик» работает крафтовый маркетинг. Это значит, что покупатели могут упаковать продукцию магазина в красивые коробочки на любую стоимость. Так вы можете собрать прекрасный эксклюзивный набор для подарка по выгодной для вас цене.

Необычный зефир

Кроме этого, в «Красном пищевике» вы можете купить зефир в виде роз. Есть вкусы — лавандовый, кофейный и ванильный. Также продаётся зефир-эскимо на палочке и зефир в хрустящем рожке.

Шоколад ручной работы

В ассортименте продукции — шоколад ручной работы в виде сердца. С помощью этого сладкого сувенира вы можете выразить свои чувства любимым женщинам. В состав настоящего шоколада входят сублимированные ягоды малины (они высушенные, но в них сохранены все полезные свойства), взрывная карамель и воздушный рис.

Сувенирные наборы

В наличии есть сувенирные наборы зефира Zefir.by (250 г), «Бобруйский сувенир» (650 г), конфет «Белорусочка» в ассортименте: клюква, земляника, черника, смородина и другие белорусские ягоды в натуральном шоколаде порадуют Вас — наших любимых покупателей.

Все эти наборы идут в тематических чехлах на подарок к весеннему празднику 8 Марта. Добро пожаловать в наш сладкий мир.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279