За каждую обещали по 7000 российских рублей. 22-летний минчанин вербовал девушек для занятия проституцией в Москве

Милиция перекрыла канал поставки белорусок для занятия проституцией, сообщила в своём телеграм-канале Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

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Видео: МВД РБ

«На 22-летнего минчанина, который вербовал девушек для занятия проституцией за рубежом, вышли оперативники управления „нравов“ ГУВД Мингорисполкома», — рассказала Чемоданова.

По её словам, молодой человек знакомился с девушками на сайтах интим-знакомств и предлагал им поехать «на заработки» в Москву. Получив согласие, он отправлял заказчикам фото и данные клиенток, а затем организовывал их выезд в Россию. На месте девушек встречали подельники белоруса.

«За каждую девушку вербовщику обещали 7 тысяч российских рублей. Он успел уговорить троих, но отправить работниц помешали милиционеры», — отметила официальный представитель МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело.