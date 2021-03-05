Появился лук-севок, первые саженцы цветов. Обзор цен на слуцком рынке

Морозов нет, на рынке возобновилась торговля. Появился лук-севок разных сортов, тюльпаны в горшках и букетах накануне праздника, первые саженцы роз и молодых деревьев. Цены указаны по состоянию на 14.00 часов пятницы, 5 марта.

Овощи

Свекла -1 рубль

Морковь -1 рубль

Капуста белокочанная свежая —2,5 рубля

Капуста пекинская — 2,80 рубля

Помидоры — 5 рублей

Огурцы большие — 5 рублей (большие), 7 рублей (маленькие)

Лук репчатый -1 рубль

Чеснок свежий — 0,6 рублей (за головку), 7,5 — рублей (за 1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200гр)

Бобы ведёрко — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (стакан 200гр.)

Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр)

Фрукты, ягоды

Авокадо — 15 рублей.

Гранат — 5,5−6 рублей

Яблоки — 2,5 рубля, -1,5 рубля (домашние)

Виноград — 4,8 рубля

Апельсины — 4,5 рубля

Мандарины- 4,50 рублей

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).

Хурма — 3 рубля

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий— 7−9 рублей

Тюльпаны

В горшке (с корнями, 3 штуки)-15 рублей.

Букет (3 штуки) — 6−7 рублей.

Рассада, саженцы

Лук-севок- 6−6,5рублей.

Роза-12 рублей любой сорт

Деревья (груши, сливы, черешни, персик)-25 рублей

Семечки подсолнечника-1л.2 рубля

Фасоль -1 рубль

Приправы

Приправы: тмин, укроп, кориандр -1 рубль (100 гр)

Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра) мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья



Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком- 7 р за 1 кг.

Капуста «Провансаль» — 4 рублей

Капуста суточная — 4рубля (за 1кг)

Перец маринованный -15 рублей

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)

Свекла — 6 рублей

Чеснок маринованный -17рублей (за 1 к).

Щавель консервированный — 3 рублей за (0,5 литра)

Грибы маринованные -5 рублей (за 0,5 литра)

Рыба