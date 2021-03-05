Появился лук-севок, первые саженцы цветов. Обзор цен на слуцком рынке

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Морозов нет, на рынке возобновилась торговля. Появился лук-севок разных сортов, тюльпаны в горшках и букетах накануне праздника, первые саженцы роз и молодых деревьев. Цены указаны по состоянию на 14.00 часов пятницы, 5 марта.

Овощи

  • Свекла -1 рубль
  • Морковь -1 рубль
  • Капуста белокочанная свежая —2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,80 рубля
  • Помидоры — 5 рублей
  • Огурцы большие — 5 рублей (большие), 7 рублей (маленькие)
  • Лук репчатый -1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,6 рублей (за головку), 7,5 — рублей (за 1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200гр)
  • Бобы ведёрко — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (стакан 200гр.)
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр)

Фрукты, ягоды

  • Авокадо — 15 рублей.
  • Гранат — 5,5−6 рублей
  • Яблоки — 2,5 рубля, -1,5 рубля (домашние)
  • Виноград — 4,8 рубля
  • Апельсины — 4,5 рубля
  • Мандарины- 4,50 рублей
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
  • Хурма — 3 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий— 7−9 рублей

Тюльпаны

  • В горшке (с корнями, 3 штуки)-15 рублей.
  • Букет (3 штуки) — 6−7 рублей.

Рассада, саженцы

  • Лук-севок- 6−6,5рублей.
  • Роза-12 рублей любой сорт
  • Деревья (груши, сливы, черешни, персик)-25 рублей
  • Семечки подсолнечника-1л.2 рубля
  • Фасоль -1 рубль

Приправы

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр -1 рубль (100 гр)
  • Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра) мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком- 7 р за 1 кг.
  • Капуста «Провансаль» — 4 рублей
  • Капуста суточная — 4рубля (за 1кг)
  • Перец маринованный -15 рублей
  • Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
  • Свекла — 6 рублей
  • Чеснок маринованный -17рублей (за 1 к).
  • Щавель консервированный — 3 рублей за (0,5 литра)
  • Грибы маринованные -5 рублей (за 0,5 литра)

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля
  • Скумбрия — 5 рублей