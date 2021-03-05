Появился лук-севок, первые саженцы цветов. Обзор цен на слуцком рынке

Морозов нет, на рынке возобновилась торговля. Появился лук-севок разных сортов, тюльпаны в горшках и букетах накануне праздника, первые саженцы роз и молодых деревьев. Цены указаны по состоянию на 14.00 часов пятницы, 5 марта.
Овощи
- Свекла -1 рубль
- Морковь -1 рубль
- Капуста белокочанная свежая —2,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,80 рубля
- Помидоры — 5 рублей
- Огурцы большие — 5 рублей (большие), 7 рублей (маленькие)
- Лук репчатый -1 рубль
- Чеснок свежий — 0,6 рублей (за головку), 7,5 — рублей (за 1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200гр)
- Бобы ведёрко — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (стакан 200гр.)
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (за 1 литр)
Фрукты, ягоды
- Авокадо — 15 рублей.
- Гранат — 5,5−6 рублей
- Яблоки — 2,5 рубля, -1,5 рубля (домашние)
- Виноград — 4,8 рубля
- Апельсины — 4,5 рубля
- Мандарины- 4,50 рублей
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху).
- Хурма — 3 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий— 7−9 рублей
Тюльпаны
- В горшке (с корнями, 3 штуки)-15 рублей.
- Букет (3 штуки) — 6−7 рублей.
Рассада, саженцы
- Лук-севок- 6−6,5рублей.
- Роза-12 рублей любой сорт
- Деревья (груши, сливы, черешни, персик)-25 рублей
- Семечки подсолнечника-1л.2 рубля
- Фасоль -1 рубль
Приправы
- Приправы: тмин, укроп, кориандр -1 рубль (100 гр)
- Мед рапсовый — 6 рублей (за 0,5 литра) мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком- 7 р за 1 кг.
- Капуста «Провансаль» — 4 рублей
- Капуста суточная — 4рубля (за 1кг)
- Перец маринованный -15 рублей
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (за 1 кг)
- Свекла — 6 рублей
- Чеснок маринованный -17рублей (за 1 к).
- Щавель консервированный — 3 рублей за (0,5 литра)
- Грибы маринованные -5 рублей (за 0,5 литра)
Рыба
- Сельдь — 4 рубля
- Скумбрия — 5 рублей