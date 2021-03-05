В Новогрудке на озере 5-летняя девочка потеряла сознание. Это заметил рыбак, но продолжил ловить рыбу

В Новогрудке 5-летний ребёнок на улице потерял сознание. Это заметил рыбак, однако в милицию обратился только через 40 минут. Безразличие любителя рыбалки едва не привело к смерти девочки, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Всё произошло в Новогрудке на озере Молодёжное. Водоём находится в стороне от домов, однако является популярным местом у жителей райцентра.

Реклама

Именно там рыбачил мужчина, который заметил лежащего без движения ребёнка — но продолжил ловлю. Только спустя 40 минут он ещё раз обратил внимание на девочку, которая находилась на том же месте. Тогда он всё-таки сообщил об этом в милицию, сотрудники выехали на место, передали информацию в «скорую», забрали девочку в салон и дождались медиков.

У ребёнка было лишь лёгкое переохлаждение. Оказалось, что у девочки есть врождённое заболевание, из-за которого она внезапно может потерять сознание.

