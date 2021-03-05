Мясо, шерсть и молоко… Минсельхозпрод установил новые надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода № 15 от 25 февраля 2021 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Размер надбавок за 1 кг продукции составит:

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0,08 рубля — молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

0,80 рубля — молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

5,40 рубля — шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации;

2,90 рубля — овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.