Кто и почему читает «Кур`ер». Владимир Пархимович, пиццер в крупной торговой сети, Слуцк
Я читаю «Кур’ер», потому что он идёт в ногу со временем. Это не просто газета, а в первую очередь достоверное СМИ. В интернете много фейковых новостей, а «Кур’ер» всегда даёт проверенную информацию. Фото: Александра Шагойко