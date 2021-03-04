В МТС начались продажи новых смартфонов Xiaomi с 4/128 ГБ памяти

В салонах связи и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфонов Xiaomi Redmi 9T 4/128 ГБ и Xiaomi Redmi Note 9T 4/128 ГБ. Новые модели доступны всего от 23,86 и 34,73 рубля в месяц.

Xiaomi Redmi Note 9T 4/128 ГБ оснащен ярким экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 1080×2340, что соответствует стандарту Full HD+. Его основная тройная камера на 48+2+2 Мп и фронтальная камера на 13 Мп помогут получать качественные снимки. Передовой восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800U обеспечит смартфону быструю и плавную работу, а аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт — длительное время автономной работы.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 9T 4/128 ГБ можно приобрести за 799 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 72,63 рубля, а на два года — 34,73 рубля.

Xiaomi Redmi 9T 4/128 ГБ без NFC также получил большой 6,53-дюймовый экран с поддержкой изображения высокой четкости уровня Full HD+. В то же самое время, он может похвастаться мощной квадрокамерой и сверхъемким аккумулятором. Главный модуль основной камеры способен снимать с разрешением 48 Мп, 8-мегапиксельный модуль облегчает панорамную съемку, а еще 2 датчика по 2 Мп каждый помогают при съемке мелких деталей и создании эффекта размытия фона. Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, поддерживает быструю зарядку 18 Вт и обратную реверсивную зарядку.

Модель Xiaomi Redmi 9T 4/128 ГБ без NFC можно приобрести за 549 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 49,90 рубля, а на два года — 23,86 рубля.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545−00−00 или по короткому номеру 210.

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