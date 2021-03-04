«Живём тихо-мирно, от автолавки до автолавки». Как я съездила в живописную деревню под Слуцком, где есть талантливый художник

В четверг, 4 марта, мне предстояла поездка по Слуцкому району. Погода выдалась не самая тёплая, поэтому было решено выбрать деревню поближе. Открыв карту, взгляд пал на деревню Ретовщина. Туда и поехали знакомить сельчан с печатными номерами «Кур'ера».

Чтобы попасть в Ретовщину, нужно выезжать из города в сторону Лядно. Проехав буквально 800 метров от кольцевой, мы повернули направо, а ещё через 500 — увидели деревню.

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Ретовщина находится посреди чистого поля, продувается, наверное, всеми ветрами мира, но остаётся очень живописной. Думаю, что летом пейзажи здесь прекрасные.

В деревне буквально 8−10 домов, которые расположены с одной стороны, и одна-единственная улица — Железнодорожная. Сельчане рассказали, что в Ретовщине живёт человек шесть, не больше. Живут тихо-мирно, от автолавки до автолавки.

Когда-то в этих местах было топкое непроходимое болото. Но несмотря на это, люди решили основать деревню именно здесь. И назвать её Ретовщина.

Местные жители рассказали мне, что сколько домов построили их предки, столько и сохранилось до этого дня — ни меньше, ни больше.

В этой деревне живёт и художник Леонид Есипович. Про него «Кур`ер» писал ранее:

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Леонид Есипович родился в Ретовщине. В 1965 году уехал в Литву — призвали в армию. Отслужил два года в ВДВ и остался. В Каунасе проработал 15 лет, а в 1992-м вернулся в Беларусь — умерла мать, надо было присматривать за отцом. Планировал пожить здесь пару лет, но так и остался.

А вот и другие недавние публикации «Кур'ера» про путешествия по сёлам Слуцкого района: