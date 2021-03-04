Топ-5 фактов о социально-экономическом развитии Слуцкого района (итоги 2020 года)

На совместном заседании Слуцкого райисполкома и сессии Слуцкого районного Совета депутатов 28 созыва обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Слуцкого района за 2020 год.

Отчёт опубликован в газете «Слуцкі край» от 04.03.2021 (№ 9).

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«Кур'ер» выбрал наиболее интересные факты.

1. Экспорт продукции

В 2020 году товары экспортировали 44 субъекта хозяйствования Слуцкого района. Продукция поставлялась на рынки 45 стран, освоено 7 новых рынков — Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Катар, Черногория, Малайзия, Пакистан.

2. Новые магазины

За 2020 год открыт 41 новый торговый объект с торговой площадью свыше 3,4 тыс. м2, в том числе в сельской местности (9 торговый объектов).

3. Строительство жилья

За январь-декабрь 2020 года построено и введено в эксплуатацию за счёт всех источников финансирования индивидуальных жилых домов и квартир — 7 многоквартирных домов и 86 индивидуальных. Их общая площадь — 41 261,4 тыс. м2. Продолжается строительство индивидуальной жилой застройки в микрорайонах «Геолог», «Новодворцы», «Луговой».

4. Жильё для многодетных

Улучшили жилищные условия 321 многодетная семья, в том числе 278 семей построили жилые помещения в многоэтажках (283 квартиры).

5. Станции обезжелезивания в районе

В Слуцком районе ввели в эксплуатацию пять станций обезжелезивания. На это выделили 835 тыс. рублей из республиканского и областных бюджетов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий Исаченко (@isachenkosovrep)

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национально собрания Беларуси, сказал: «Сельское хозяйство в Слуцком районе работает неплохо, но есть потенциал, надо стремиться к улучшению показателей. Сыродельный комбинат, мясокомбинат — градообразующие предприятия, от работы которых зависит многое».

Также он отметил, что необходимо активировать работу в строительной отрасти района.