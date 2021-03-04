Профсоюзы помогли двум бывшим работникам сельхозпредприятия в Слуцке вернуть 167 000 рублей

Как пишет МЛЫН. BY, всего в Беларуси по требованию профсоюзов работникам вернули более 4 800 000 рублей. Как пояснили в ФПБ, речь в данном случае идёт о средствах, которые в прошлом году были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями работникам.

— Одни из самых частых обращений работников в профсоюзы связаны именно с вопросами неполного расчёта, неправомерного уменьшения заработной платы или иных выплат (компенсаций, материальной помощи) в соответствии с законодательством о труде или коллективным договором, — отметили в федерации. — Так, например, работники одной из организации Могилёвской области обратились в профсоюз с вопросом о выплате работникам, достигшим пенсионного возраста, выходного пособия при увольнении, предусмотренного коллективным договором организации. Профсоюзный юрист изучил документы и выдал нанимателю рекомендацию о необходимости соблюдения норм действующего коллективного договора. В результате наниматель выплатил работникам выходное пособие в сумме более 210 тысяч рублей. Кроме того, достаточно часто наниматели принимают неправомерные решения об уменьшении премий работникам. Так, работнице одного из предприятий Гомеля наниматель уменьшил размер премии на 50% якобы за предоставление недостоверной информации. В суде профсоюзный юрист доказал, что данное решение незаконно, поскольку в указанное нанимателем время работница находилась в трудовом отпуске.

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Также есть и случаи, когда наниматель на протяжении достаточно долгого времени неправильно рассчитывает размер заработной платы работникам. Выясняется это, как правило, при проверках и мониторингах, которые проводятся профсоюзами. В результате выданных профсоюзными юристами предписаний и рекомендаций производится перерасчёт заработной платы за всё время, когда заработная плата была начислена неверно.

Самые крупные суммы возвращённых работникам средств связаны со случаями взыскания единовременной материальной помощи в связи с травмами на производстве, утратой трудоспособности. Основанием для взыскания компенсации в таких случаях служат нормы коллективного договора. Например, в пользу двух бывших работников сельскохозяйственной организации Слуцка по такому основанию было взыскано свыше 90 000 и 77 000 рублей.