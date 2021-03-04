Даже за «дедовские сети»… Как с 1 марта наказывают рыбаков

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает случчанам и солигорчанам добровольно сдать сети, сетематериалы и сетные орудия лова рыбы. В таком случае их не будут привлекать к ответственности за хранение запрещённых орудий лова.

«Лов рыбы сетями наносит ущерб не только рыбным ресурсам, но и её воспроизводству. Поэтому инспекторы стараются изъять браконьерские орудия до того, как они попадут в водоём.

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Ответственность за хранение сетематериалов и торговлю ими предусмотрена новым КоАП РБ, вступившим в действие с 1 марта 2021 года. По статье 16.26 предусмотрен штраф до 30 базовых величин (870 рублей). Предприниматели, рискнувшие подзаработать на продаже сетей, получат наказание до 200 базовых величин (5800 рублей).

Законодательная норма, запрещающая хранение и реализацию сетей, действует с 2018 года. Но далеко не все знают, что даже старые «дедовские сети», висящие на чердаке, могут стать причиной для разбирательства. Избежать наказания можно только одним способом — сдать сетевой «арсенал» добровольно", — рассказали «Кур'еру» специалисты инспекции.

Телефон горячей линии инспекции: (80 174) 23 82 66.