Об азарте, помощи старших коллег и куда «уходит» преступность. Интервью с новым начальником Слуцкой милиции

Коренной случчанин Станислав Чухольский с 26 февраля возглавляет Слуцкий РОВД. Накануне Дня образования белорусской милиции (4 марта) он рассказал «Кур'еру» про основные этапы своего становления на службе, назвал тех, чьи пример отношения к делу и советы помогали стать профессионалом, поделился некоторыми воспоминаниями о милицейских буднях, своим видением, куда «уходит» преступность, затронул и актуальные события сегодняшней жизни.

Станислав Леонидович отдал службе в структурах МВД более 20 лет. 18 из них — уголовному розыску Слуцкого РОВД. «Помочь человеку, найти преступника, раскрыть преступление — к этому у меня всегда был азарт», — рассказал он о выборе своей профессии.

Реклама

«Всю жизнь тянуло к работе сыщика»

«Ещё со старших классов меня всю жизнь тянуло к работе сыщика, она мне казалась особенно интересной. Мой любимый фильм — «Место встречи изменить нельзя» с Высоцким. В то время была какая-то романтика, наверное, больше подростковая. И это в какой-то степени подвигло меня отучиться в Академии МВД, — поделился Станислав Чухольский. — Некоторое время я проработал в Слуцком районе в колонии поселения № 25 (нынешнее ЛТП № 3). В Слуцкий РОВД пришёл в 2003 году — на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

«Прошёл службу от «А» до «Я»

Тогда начальником Слуцкого уголовного розыска был Николай Мошко — очень грамотный человек, который много хороших навыков передал мне, что помогло моей будущей карьере.

Многому меня научил и Владимир Герего. Мне нравились его волевые качества, грамотность, желание работать. На должности начальника РОВД Владимир Александрович лично участвовал в раскрытии тяжких преступлений, а не просто сидел в кабинете. Своим поведением он подавал пример остальным. Владимир Герего — это тот человек, пришедший с самых низов, знавший всё изнутри, к которому всегда можно было прийти за советом и уйти с действительно дельной подсказкой, полезной как на службе, так и в жизни.

Служба для меня в то время (да она и сейчас такая) — это беспокойные дни и ночи. Где-то надо было побыть в засаде, где-то ночью поработать, подняться по сигналу о тяжком преступлении. Коллектив у нас в розыске всегда был сплочённый, поэтому с задачами справлялись успешно.

Прошёл службу в уголовном розыске, считаю, от «А» до «Я», в 2015 году стал руководителем этого отдела и три года его возглавлял. В 2018-м стал начальником криминальной милиции. На этой должности я и был до нынешнего назначения. В молодости, когда я ещё был обычным «опером», думал, что замначальника розыска — это просто уже предел мечтаний. Но получалось показывать неплохие результаты, и в итоге вот так сложилось, что возглавил весь коллектив.

Уже будучи начкримом, конечно, в спарке с коллегами, в том числе и Александром Голиковым (на тот момент начальник милиции), добились того, что Слуцкий РОВД два раза подряд признавался лучшим в своей категории в республике.

«Обеспечить спокойствие и безопасность»

Сейчас, как ни банально звучит, вижу свою основную задачу в должности руководителя милиции — обеспечить спокойствие граждан, общественную безопасность. С этим мы, конечно, справимся. Коллектив Слуцкого РОВД обладает всеми необходимыми для этого качествами.

Всегда считал и считаю, что милиционер — это призвание. И если ты пришёл просто получать зарплату, то долго здесь не проработаешь. Нельзя добросовестно выполнять эту работу без чувства долга и чести. Это будет заметно в первые же годы становления сотрудника.

«Всё зависит от желания и оперативного везения»

Ребята у нас в РОВД разные, конечно. Но все уже больше дружат с интернетом. Для нас-то это было в диковинку. Когда я пришёл работать в милицию, на весь отдел уголовного розыска был один компьютер. В настоящий же момент умеют пользоваться гаджетами все и используют их в работе.

Отмечу, что у нас хороший и институт наставничества. За каждым молодым сотрудником закрепляется старший, который полгода его обучает, направляет в нужное русло. Наставники выбираются из числа лучших сотрудников РОВД. Таким способом получаем соответствующий результат. А если есть желание, а ещё и оперативный фарт, то всегда, в принципе, всё будет получаться.

«Спорт помогает снять усталость и стресс»

Времени свободного у меня практически нет. По возможности занимаюсь спортом — это помогает снять усталость, стресс. Мой сын занимается плаванием. Стараюсь провести время с ним, сходить вместе в бассейн. Выбираю и активные игры, чтобы привить ребёнку желание заниматься физической культурой. Сын углублённо изучает иностранные языки. Пока у него своё видение будущей профессии. Если он захочет стать милиционером — думаю, что поддержу его в этом.

«Сегодня преступность уходит в киберпространство»

По сравнению с началом моей службы, на настоящий момент в районе лучше обеспечена безопасность граждан, уголовно-наказуемые деяния снизились в разы. Милиция лучше оснащена. Но в то же время, например, кражи раньше были более бытовые, сейчас же мы переходим в другие рамки. Это совсем иная специфика работы. Сегодня преступность уходит в киберпространство — туда, где нельзя потрогать, что называется.

Такие мошенники используют для обмана людей технические средства. Тут возникают небольшие трудности в установлении их личности, так как они чаще находятся за пределами Беларуси, создают фейковые страницы.

Хочу снова обратить внимание случчан (тут мы уже чуть ли не в колокола бьём, произнося это в сотый или в тысячный раз): будьте внимательны и не попадайтесь на уловки кибермошенников.

«Разные истории бывают на службе»

На службе разные истории бывают. Помню 2006 год, когда мне удалось раскрыть за месяц 36 преступлений одному. Тогда я обслуживал Бокшицкий сельсовет. В то время, зимой, участились кражи из домов. Похищали различное имущество… Мне удалось установить путь преступника. Сидел в засаде три ночи и в итоге задержал с поличным серийного вора, который сознался мне в 35 фактах хищения.

Ещё одна история. Расследовали убийство, а получилось раскрыть ещё одно. В 2007 году в Гацуке был убит мужчина, у которого хотели «отжать» квартиру. Мы установили преступника и соучастника. И вот этот преступник сказал, что его подельник уехал в Россию. Но хорошенько поработав, мы выяснили, что он убил и своего соучастника — засунул его в большое колесо от грузовика и поджёг, а останки закопал в лесу. Соучастник же был человеком одиноким, его бы никто и не искал. Так могли и не узнать о его смерти.

«Хочу попросить и напомнить»

Сегодня ответственность возрастает многократно — и за сотрудников, и в первую очередь за наших граждан. Мне бы очень хотелось всех без исключения предостеречь от нагнетания напряжённости.

В интернете много пишут о том, что придёт весна, все снова выйдут на улицы. Хочу попросить не вестись на призывы. Подумайте о себе, своих близких, знакомых.

Я понимаю, что люди разных взглядов и у каждого есть своё мнение, у меня в том числе. Я считаю, что нет причин для того, чтобы выходить на улицы не с благими намерениями. Я призываю всех жить мирно, спокойно и работать на благополучие каждого из нас.

Кроме этого, напоминаю, предусмотрена административная ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

«Каждый заслуживает, чтобы его выслушали»

Необходимо помнить, что цель милиции — не наказать, а помочь. Для меня, как для обычного человека и как для начальника милиции, важно мнение случчан. Я готов выслушать и услышать, чтобы выйти на диалог и помочь разобраться в проблеме. Каждый этого заслуживает".

***

Поздравление в адрес сотрудников Слуцкого РОВД

Желаем всегда быть в авторитете у коллег и жителей Случчины! Пусть люди благодаря вашей работе чувствуют себя в полной безопасности на улицах города! Силы, смелости, крепкого здоровья, трезвого рассудка, хорошей памяти и благополучия! Пусть добро, которое вы делаете людям, обязательно вернётся вам сторицей, а ваш труд будет замечен и отмечен.

Ранее: