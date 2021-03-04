Курение табака — одна из самых распространённых вредных привычек. Курение ведёт к никотиномании — зависимости дыхательного центра головного мозга от веществ, содержащихся в табачном дыме. Специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур'еру» о стадиях никотиновой зависимости, что происходит с организмом и кому легче бросить курить.

Зависимость от никотина возникает из-за

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стремления подражать другим,

социальной неопределённости,

психической и эмоциональной неуравновешенности.

Специалисты ООН подсчитали, что в мире от курения умирает один человек каждые 13 секунд. Ежегодно от пристрастия к табаку гибнет около 3 миллионов человек. Это значительно больше, чем от СПИДа (в 50 раз!), землетрясений, наводнений, дорожно-транспортных происшествий, ежегодных войн и многих других смертельных факторов.

Стадии привыкания к табаку

Привыкание к табаку проходит в несколько стадий.

На первой стадии организм отчаянно сопротивляется. Он, обороняясь, включает защитный механизм, вызывая у начинающего курильщика чувство отвращения к никотину. После первой сигареты было бы логичным немедленно прекратить курение.

организм отчаянно сопротивляется. Он, обороняясь, включает защитный механизм, вызывая у начинающего курильщика чувство отвращения к никотину. После первой сигареты было бы логичным немедленно прекратить курение. Если человек вовремя не остановился, то организм прекращает сопротивление и начинается вторая стадия привыкания. Человек курит и ничего не чувствует. У него почти нет никаких приятных ощущений, но нет и неприятных. Но процесс интенсивного разрушения организма уже начался. И его ничем не компенсируешь — ни прогулками на свежем воздухе, ни усиленным приёмом витаминов. Происходит приспособление всех систем жизнеобеспечения к условиям вдыхания ядовитых веществ. Но на этой стадии ещё не так сложно остановиться.

привыкания. Человек курит и ничего не чувствует. У него почти нет никаких приятных ощущений, но нет и неприятных. Но процесс интенсивного разрушения организма уже начался. И его ничем не компенсируешь — ни прогулками на свежем воздухе, ни усиленным приёмом витаминов. Происходит приспособление всех систем жизнеобеспечения к условиям вдыхания ядовитых веществ. Но на этой стадии ещё не так сложно остановиться. В противном случае наступает третья стадия. Она самая опасная. У человека выработалась зависимость от никотина. Не подышал табачным дымом — наступает неприятное ощущение. Курить тянет не потому, что хочется испытать что-то приятное, а чтобы не испытать неприятное. И это желание непреодолимо.

Как курение влияет на организм

Курение уменьшает физическую силу, замедляет реакцию, ухудшает память, снижает половую потенцию.

У курильщиков чаще рождается неполноценное потомство. Учёные установили увеличение частоты самопроизвольных абортов, снижение массы тела новорождённых, ухудшение умственных способностей у выживших детей, рождение детей с аномалиями развития и т. д. Следует отметить, что на потомство оказывает влияние пассивное курение, когда беременные женщины вынуждены вдыхать табачный дым.

Следует отметить, что на потомство оказывает влияние пассивное курение, когда беременные женщины вынуждены вдыхать табачный дым. Курение приводит к стойкому спазму сосудов нижних конечностей, что приводит к развитию облитерирующего эндартериита. Заболевание больше поражает мужчин. Как следствие — гангрена и ампутация нижней конечности.

От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает пищеварительный тракт, зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением гастрита, язвенной болезни желудка.

Легко ли бросить курить

Некоторые начинающие курильщики думают, что бросят курить, когда захотят. Это одно из самых распространённых заблуждений.

Большинству людей понятно, что лучше не начинать, так как курение приносит массу трат и неприятностей. Среди них:

неодобрительные взгляды большинства людей, которые не курят;

финансовые затраты на покупку сигарет;

риск потерять здоровье;

траты на лечение болезней, приобретённых в результате курения;

лечение от курения.

Большинство может прекратить курение самостоятельно, без врачебной помощи. По данным Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, среди бросивших курить около 85% сделали это по собственной инициативе.

Очень тяжело отвыкают от курения женщины, но почти 80% бросивших курить сделали это без помощи врача. Им удалось это сделать за счёт волевых усилий, самодисциплины и самоорганизации.

Почему так трудно бросить курить? У заядлых курильщиков никотин включается в процесс обмена веществ организма, становясь при этом необходимым их участником. Когда человек бросает курить, возникает своеобразная «недостача» никотина в обменных процессах. Отсутствие никотина при этом вызывает у человека физические недомогания и психологические переживания. Эти явления врачи-наркологи называют абстинентным синдромом. Но тем, кто пересилит себя и переживёт неприятный период, удаётся навсегда избавиться от никотиномании.