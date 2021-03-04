Что происходит, когда человек заражается сразу двумя штаммами COVID-19? Если коротко — на тяжесть протекания болезни это, кажется, не влияет и вероятность такого сценария невелика. Рассказывает The Conversation, передаёт TUT.BY.

Ученые из Бразилии недавно сообщили, что два человека были одновременно инфицированы двумя разными вариантами SARS-CoV-2.

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Это, похоже, не повлияло на тяжесть болезни пациентов, и оба выздоровели без госпитализации.

Исследование еще не опубликовано в научном журнале. Но ранее ученые наблюдали инфекции с несколькими штаммами с другими респираторными вирусами (грипп).

Это вызывает вопросы о том, как эти вирусы могут взаимодействовать с инфицированным человеком и что это может означать для появления новых штаммов.

Как мутируют вирусы

Вирусы постоянно мутируют и создают новые варианты с каждым циклом репликации. Наш иммунный ответ также стимулирует эту адаптацию. Большинство мутаций не окажут значительного влияния на вирус. Но есть те, которые дают вирусу преимущество, например, увеличивая его способность реплицироваться или уклоняться от иммунной системы.

По сравнению с другими РНК-вирусами, коронавирусы имеют более низкую частоту мутаций.

Обнаружение нескольких вариантов SARS-CoV-2 у человека может быть результатом совместной инфекции различными вариантами или появлением мутаций у пациента после первоначального заражения. Один из способов различить эти два сценария — сравнить последовательности вариантов, циркулирующих в популяции, с последовательностями у пациента.

В упомянутом бразильском исследовании идентифицированные варианты соответствовали различным линиям, которые были ранее обнаружены в популяции, что подразумевает совместную инфекцию двумя вариантами.

Такая ситуация вызывает опасения по поводу того, что SARS-CoV-2 может начать приобретать новые мутации еще быстрее.

Это связано с тем, что коронавирусы также могут претерпевать большие изменения в своей генетической последовательности в результате процесса, называемого рекомбинацией. Когда два вируса заражают одну и ту же клетку, они могут обменивать большие части своих геномов друг с другом и создавать совершенно новые последовательности.

Это известное явление для РНК-вирусов. Новые варианты вируса гриппа генерируются с помощью аналогичного механизма, называемого «перегруппировка».

Геном вируса гриппа, в отличие от коронавируса, состоит из восьми сегментов или цепей РНК. Когда два вируса заражают одну и ту же клетку, эти сегменты смешиваются и сопоставляются, создавая вирусы с новой комбинацией генов. Пандемический вирус H1N1 в 2009 году возник в результате пересортировки вирусов гриппа человека, птиц и двух вирусов свиного гриппа.

В случае коронавирусов, которые содержат только одну цепь РНК в каждой вирусной частице, рекомбинация может происходить только между цепями РНК, полученными из одного или нескольких вирусов в одной и той же клетке.

Доказательства рекомбинации были обнаружены как в лаборатории, так и у пациента, инфицированного SARS-CoV-2, что позволяет предположить, что это может привести к созданию новых вариантов.

Важно отметить, что для этого требуется, чтобы два вируса заразили одну и ту же клетку. Даже если человек заражен несколькими вариантами, если они воспроизводятся в разных частях тела, они не будут взаимодействовать друг с другом.

Полученные до сих пор данные не предполагают, что заражение более чем одним вариантом приводит к более тяжелому заболеванию. И хотя это возможно, было зарегистрировано очень мало случаев совместной инфекции.

Тем не менее, мониторинг позволит ученым отслеживать появление новых вариантов, понимать любые изменения в их передаче или эффективности вакцины — и реагировать на это.