В Слуцком районе демонтировали мост между деревнями Великий Быков и Исерно. Что будет дальше

Движение по понтонному мосту в районе деревни Великий Быков и агрогородка Исерно остановили с 11 января этого года. Планировалось, что его отремонтируют, но уже март, а работы так и не начались. Пока мост просто разобрали.

Местные жители делятся с редакцией «Кур'ера» переживаниями, что останутся вообще без моста. Напомним, что Великий Быков и Исерно отделены друг от друга рекой Случь. Вначале между деревнями был деревянный мост, который рухнул в 2004 году. Чтобы попасть в больницу или магазин, людям надо было идти в обход, а это больше 10 км. Потом построили новый, наплавной мост, но и его вскоре убрали. Потом возвели понтонный мост, который сейчас демонтировали. «Кур'ер» разбирался в ситуации.

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Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома, подтвердил «Кур'еру», что мост разобрали на реконструкцию. Будут её делать или нет, руководитель не знает.

«Это вам надо звонить в колхоз (ОАО „Исерно“. — Прим. ред.), потому что мост принадлежал ему», — сказал Сергей Вишневский. Он добавил, что люди тоже интересуются этим вопросом.

Оперативно дозвониться руководству хозяйства «Исерно» «Кур'еру» не удалось.

«Кур'ер» связался с Николаем Пенязем, заместителем председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, и попросил ответить на вопрос: «Будет строиться мост или нет?»

«Пока никакой информации вам дать не можем. Работаем по Министерству обороны. Все разные варианты изучим. Вопрос ещё прорабатывается», — сказал Николай Пенязь.

РАНЕЕ. Мост между деревнями Великий Быков и Исерно Слуцкого района закрывают на ремонт В ТЕМУ. Деревня Великий Быков за два года просела на полметра. С помощью дамб её спасают от затопления.