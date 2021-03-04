«Без цветов, но с правами». 8 Марта женщины Беларуси получают комплименты, подарки, а как этот праздник отмечают в Германии

8 Марта женщины Беларуси получают цветы, комплименты, подарки. В Германии же Международный женский день празднуют по-своему. Здесь даже название праздника иное — Международный день борьбы за права женщин.

Праздник не является государственным выходным днём, поэтому права правами, а на работу выходят все. Отвечая на вопросы о желанных подарках, немецкие женщины в этот день желают себе адекватной оплаты труда и карьерных перспектив.

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Непростая история праздника

Впервые Женский день прошёл в Германии 19 марта 1911 года по инициативе Клары Цеткин, вдохновлённой примером американ­ских женщин. Цеткин и её соратники выбрали март в качестве месяца для проведения демонстраций за права женщин. После этого, в 1921 году, 8 марта было официально решено сделать днём борьбы за права прекрасной половины.

С 1926 года из-за раскола между немецкими партиями социал-демократов и коммунистов в стране существовало два женских дня — коммунистический (8 марта) и день социал-демократов, не привязанный к конкретной дате. В те годы в Женский день боролись за сокращение рабочего времени, снижение цен на продукты и легализацию абортов. Во времена нацизма, с 1933 по 1945 год, праздник был под запретом.

После Второй мировой войны в ГДР праздник 8 Марта отмечался так же, как и в Советском Союзе, а на западе Германии его называли «социалистическим днём матери».

После объединения Германии Женский день на несколько лет праздновать перестали, но с 1993 года снова вернулись к его первоначальному значению и с тех пор отмечают именно как день борьбы за права женщин.

Не праздник, а протест

В преддверии Между­народного женского дня каждый год немецкие газеты поднимают актуальную статистику о том, где и в чём права женщин в стране ещё не уравнялись с мужскими. Например, говорят о том, что мужчины в среднем всё ещё получают на 21% больше, чем женщины, а карьерные перспективы у мужчин существенно лучше.

Говоря о значимости праздника, местные СМИ подчёркивают, что 8 Марта — это не день подарков и цветов, а день, когда общество должно задуматься о роли и положении женщины в обществе, её правах и возможностях.

Впрочем, празднуют в этот день и достиже­ния в области женского равноправия. В настоящее время в Германии женщины активно представлены во всех областях (36% женщин находится в парламенте, каждый четвёртый топ-менеджер — женщина, а каждый третий стартап в Берлине основан женщиной).

Здесь этот день празднуют демонстрациями об одинаковой оплате труда для женщин и мужчин за одну и ту же работу, популярными лекциями, показом фильмов об известных женщинах и музыкальными межкультурными вечерами для женщин разных стран.

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