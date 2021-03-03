В магазине «Смешные цены» большой привоз весенней одежды

В магазине «Смешные цены» большой привоз женской и мужской одежды к весне: свитера, платья, туники, толстовки, джинсы, спортивные брюки, куртки, пижамы, халаты. Одежда больших размеров пополнилась новой коллекцией.

Сейчас в магазине действует акция 2+1 (на покупку от 40 р.), которая продлится до 15 марта!

Реклама

Также у нас в продаже: одеяла, наволочки, простыни, пододеяльники, подушки, пледы, покрывала и наборы пастельного белья. Всегда в наличии: сумки, рюкзаки, кошельки, зонты. Большой выбор стильной обуви для всей семьи.



















































«Смешные цены» ждут своих покупателей!

Наш адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий), остановка «Друкарня».

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256