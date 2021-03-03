«Может, она бешеная?» В Слуцке лиса плавала с утками и бегала по дороге (фото)

Вчера (2 марта, вторник. — Прим. ред.) в обед посмотрела в окно и вдруг увидела на противоположном берегу Случи лису.

«Рыжая» спустилась с противоположного берега, бросилась в воду и поплыла через реку. Кстати, очень быстро. В этом месте плавали утки, но они никак не отреагировали на хищницу, которая появилась возле них. Лиса выбралась на другом берегу, взобралась по склону и выскочила на дорогу. На середине проезжей части как будто одумалась, развернулась и снова к реке. Она вновь прыгнула в воду, переплыла реку и быстро убежала параллельно берегу. Всё это произошло очень быстро, буквально за пару минут. Я едва успела схватить телефон и сделать несколько кадров. Почему лиса проделала такие трюки? Может, она бешеная?

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