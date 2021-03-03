С 3 по 8 марта лучшие подарки для любимых в непродовольственных магазинах КУП «Слуцкторг»:

№ 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)

Скидка от 10% до 15%

На товары, реализуемые в секции «Обувь, трикотаж и товары для детей»

Скидка до 10%

На товары, реализуемые в секциях «Парфюмерия» и «Товары для дома»

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№ 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

Скидка до 10%

На товары, реализуемые в секции «Посуда»

№ 29 «Электротовары» (Базарная площадь)

Скидка 10%

На мелкую бытовую технику

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555