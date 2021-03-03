С 3 по 8 марта лучшие подарки для любимых в непродовольственных магазинах КУП «Слуцкторг»:
- № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)
Скидка от 10% до 15%
На товары, реализуемые в секции «Обувь, трикотаж и товары для детей»
Скидка до 10%
На товары, реализуемые в секциях «Парфюмерия» и «Товары для дома»
- № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
Скидка до 10%
На товары, реализуемые в секции «Посуда»
- № 29 «Электротовары» (Базарная площадь)
Скидка 10%
На мелкую бытовую технику
Приглашаем за покупками.
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555