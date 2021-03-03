В Слуцке продавцы цветов уже «забивают» места перед 8 Марта. Фотофакт

В Слуцке возле здания Дома быта продавцы уже выставили торговые точки перед 8 Марта. Начали «забивать» места они, кстати, уже в ночь с понедельника на вторник (с 1 на 2 марта).

В преддверии такого праздника это обычное явление. Скорее всего, в трудовых коллективах, где 5-дневка, женщин будут поздравлять в пятницу, 5 марта. Поэтому продавцы готовятся заранее, так как спрос будет высоким.

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В соцсетях также начали принимать предзаказы на тюльпаны. Цены варьируются от 6−7 рублей за 3 цветка до 23 рублей за 11 штук.