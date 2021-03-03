В Слуцке распустились первые подснежники. Фотофакт

Ещё вчера в саду под деревьями проклюнулись зелёные стрелки. Сегодня (3 марта, среда. — Прим. ред.) белые бутоны галантусов (именно так называют эти подснежники-первоцветы) возвестили миру: «Весна пришла!»

С латыни «галантус» переводится как «молочный цветок». В странах мира по-разному называют его: в Англии — «снежная капля», в Чехии — «снежинка», а болгары прозвали цветок, бросающий вызов зиме, «задирой».

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