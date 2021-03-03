Пандус в каждый дом. В Беларуси введут новые строительные нормы в создании инфраструктуры

Застройщиков обяжут оборудовать входы в жилые дома горизонтальными площадками, а у лестниц перед крыльцом подъезда строить пандусы или устанавливать подъёмные устройства, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Минстройархитектуры.

Новые строительные нормы в создании инфраструктуры для физически ослабленных лиц начнут действовать в Беларуси уже этой весной.

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К этой категории населения относят престарелых, беременных женщин, детей-дошкольников, женщин с детьми на руках и с колясками, а также людей с различными травмами.

По новым нормам, уже на стадии проектирования многоквартирных жилых домов должны быть предусмотрены помещения для хранения инвалидных и детских колясок. А лифт по проекту должен располагаться на одном уровне с крыльцом без ступеней.

Обязательные требования коснуться и оборудования квартир электровыключателями: теперь их запрещено устанавливать на высоте выше метра от уровня пола. Счётчики тепла и воды также должны быть легко доступны для пользования.

Новых норм в строительстве обязаны придерживаться как государственные, так и частные застройщики.

Так же новшества должны максимально соблюдаться при проектировании общественных, производственных зданий и при их ремонте и технической модернизации.

Изменения направлены на то, чтобы новое жилье было максимально комфортным и удобным для всех категорий населения.

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси постановлением Министерства архитектуры и строительства от 13 ноября 2020 года № 81, соответствующая информация была опубликована во вторник, 2 марта, на Национальном правовом интернет-портале. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после опубликования.