В Минздраве рассказали, что делают, чтобы «открутить» цены на лекарства

С 1 января чиновники подняли НДС на лекарства и сырьё, потом были повышение аптеками цен, явно запоздалая рекомендация Минздрава и МАРТ «открутить» ценники, проверки Госконтроля. О том, что рассказали в Минздраве, написал TUT.BY.

В Минздраве сообщили, что проводят переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства.

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«Цены на перечень лекарственных средств повседневного спроса находятся на постоянном контроле в Минздраве, в МАРТ и других органах госуправления. Сейчас ряд структур Минздрава совместно с профсоюзом и другими заинтересованными ведут мониторинг ситуации по ценам», — уточнили в ведомстве.

Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения, рассказал, что «работа специалистов Минздрава направлена на максимальное удовлетворение потребности населения и организаций здравоохранения в лексредствах».

«Поскольку основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%, специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен», — уточняют в министерстве.

Сообщается, что представительство одной из компаний снизило контрактные цены на лекарственные средства — от 25% до 35%. «Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь начиная с марта 2021 года», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что «различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2020 и даже 2019 года».

Как подчеркнул Дмитрий Чередниченко, Минздрав предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

«Так, например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением порядка взимания НДС, РУП „Белфармация“ было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках, по старым ценам (сформированным до 1 января 2021 г.)», — рассказал замминистра.

По его словам, госпредприятие также планирует сохранить ценовую доступность для населения на широкий перечень лекарственных средств за счёт внутренних резервов. «Так, розничные цены на некоторые лексредства снижены за счёт уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. В настоящее время продолжается работа в данном направлении. Снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки до 10% на лексредства», — уточняют в ведомстве.

Ранее.

