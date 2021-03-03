На них выросло не одно поколение детей… В Беларуси запретили продавать легендарные жевательные конфеты Mamba

Рекламу жевательных конфет Mamba, которые «любят все», «и Серёжа тоже», в 90-х каждый ребёнок знал наизусть. Однако Госстандарт признал их опасными и запретил ввоз этих сладостей в Беларусь. Такую информацию разместил Іntex-press, ссылаясь на сайт Госстандарта.

Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, опасными признаны немецкие конфеты «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ» с четырьмя вкусами: кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин.

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«При производстве данной продукции применялись заявленные изготовителем в маркировке сахар и пищевая добавка — подсластитель (сорбитовый сироп Е420ii), что не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технических вспомогательных средств», — аргументирует своё решение признать конфеты опасными Госстандарт.

С 4 марта ввозить и продавать в Беларуси указанные конфеты запрещено.