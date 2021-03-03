В новом КоАП изменилась формулировка «создание аварийной обстановки». Что это значит для водителей

С 1 марта заработал новый КоАП, который позволил добросовестным водителям не платить штраф за незначительные нарушения, но ужесточил ответственность за умышленную блокировку дорог, повысил штрафы для лихачей и ввёл лишение прав за подачу сигнала во время массовых мероприятий. Также документ предусматривает ещё одну новую возможность для того, чтобы лишиться водительского удостоверения. Остаться без прав можно будет и после незначительного на первый взгляд ДТП. Пишет TUT.BY.

Павел Латышев, адвокат, магистр юридических наук, обратил внимание, что с 1 марта изменилось понятие «создание аварийной обстановки». За неё предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до 2 лет или без лишения (ч.12 ст. 18.13).

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— В КоАП, который действовал до 1 марта 2021 г., указывалось, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, — напоминает адвокат. — Теперь в него добавилась следующая фраза: «а равно повлёкшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения». И эта фраза может иметь далеко идущие последствия для водителей.

Такое определение, как отмечается в КоАП, касается нескольких статей. Это умышленное блокирование транспортных коммуникаций (ст. 18.1), невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения (ст. 18.13) и нарушение ПДД пешеходом и иными участниками дорожного движение (ст. 18.20).

— Получается, что теперь даже небольшое ДТП, в котором было повреждено транспортное средство (например, водитель задел кого-то на парковке или въехал в другую машину на светофоре), пусть даже оно получило незначительные царапины, могут квалифицировать как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки. А значит, водитель может лишиться прав.

Как же быть? Исходить из того, что при наложении взыскания всегда должен быть учтён характер правонарушения, личность нарушителя, последствия и другие смягчающие или отягчающие обстоятельства. Поэтому при объективном подходе добросовестный водитель, который, например, просто не соблюдал дистанцию и стал виновником аварии без пострадавших, должен получить штраф и продолжить ездить дальше.

Очевидно, что с учётом нововведений водители после мелких аварий станут активнее использовать европротокол и разъезжаться без вызова ГАИ. Здесь, отметим, не будет административного правонарушения (см. Примечание к главе 18 КоАП) и речи о штрафе или лишении прав не будет идти в принципе.