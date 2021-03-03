За ночь в двух деревнях Слуцкого района сгорели дом и сарай. Фото

Ночью во вторник, 2 марта, пожары произошли в деревнях Гольчичи и Великая Слива.

Пожар в Гольчичах

Во вторник, 2 марта, в 00.48 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая в деревне Гольчичи по улице Октябрьской.

Реклама

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит сарай открытым пламенем. Деревянная хозяйственная постройка размерами 5×12 м, кровля шиферная по деревянной обрешётке. Строение электрифицировано. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара сарай уничтожен.

Пожар в Великой Сливы

2 марта в 00.51 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома в деревне Великая Слива по улице Центральной.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит дом открытым пламенем. Дом кирпичный, одноэтажный, размерами 8×9 м. Кровля шиферная по деревянной обрешётке. Строение электрифицировано.

Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены дома по всей площади и имущество.