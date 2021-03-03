«Жульничал после школы, и отец сказал: „Пойдёшь работать“». Как житель Слуцка уже 50 лет трудится на Крановом заводе

Про Александра Мирончика «Кур'ер» уже рассказывал. Вернее, про его хобби — он сам придумывает и мастерит складную мебель из дерева. Но это в свободное время. Основная работа 66-летнего случчанина — на Крановом заводе. Там он трудится уже более 50 лет.

Мы попросили Александра Фёдоровича рассказать о своём пути — от ученика слесаря до мастера инструментального участка.

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На завод в 16 лет

На ремзавод (так до сих пор случчане называют Крановый завод) юный Александр Мирончик пришёл 20 января 1971 года. И не совсем по своей воле.

«Здесь работал мой отец. Он был токарем в инструментальном цеху, — рассказывает Мирончик. — А мне тогда было 16 с половиной лет. Я закончил восемь классов. И немного жульничал. Ну, батька и сказал: „Будешь работать“. Я пошёл в горисполком, взял справку, что я могу идти работать, ведь я был несовершеннолетним». И Александр поступил учеником к слесарю-инструментальщику Ивану Шуманскому. «В то время это лучший слесарь завода был, — говорит Мирончик. — Азам слесарного дела я научился у него».

Другим своим учителем Александр Фёдорович называет Василия Мироненко, который был тогда начальником конструкторско-технологического отдела. Он разрешал юному слесарю браться за сложные детали. Шестнадцатилетний Александр перестал «жульничать» и погрузился в работу.

«Работа слесаря-инструментальщика интересная, творческая, — говорит он. — Она развивает навыки мышления, уверенность в себе. Ты уже можешь делать практически любую работу. Многие детали приходилось делать самим. Я втянулся. Дальше — семья, ответственность, дети. Ну, и работал».

Карьерный рост

Через три месяца после поступления на завод Александр Мирончик уже стал слесарем-инструментальщиком 2-го разряда, потом — 3-го. В 1978 году получил 4-й разряд, в 1980-м — 5-й. В этом он видит и заслугу своих руководителей. «Мне повезло, что на моём жизненном пути были хорошие мастера, — говорит Мирончик. — Такие как Яковлев Виктор Иванович, Заяц Михаил Харитонович, которые потом были главными инженерами и директорами на других заводах».

Мысль о том, чтобы уйти с завода, приходила к мастеру лишь однажды — в начале 1990-х.

«Был завод „Калибр“, где меня хорошо знали, — рассказывает он. — На работу брали. Но директор ремзавода не отпустил. Большую роль сыграл и отец, который проработал здесь до пенсии и привил мне чувство ответственности. В итоге вышло к лучшему — „Калибр“ закрылся».

После реконструкции завода в 2016 году Мирончик стал мастером инструментального участка. Сейчас временно исполняет обязанности начальника механического цеха, пока сам начальник цеха Владимир Кисель исполняет обязанности главного инженера предприятия.

Достижения

Отец Александра Мирончика был на предприятии на очень хорошем счету. Он был рационализатором. То есть придумывал способы улучшить работу завода, которые применялись на практике. Даже публиковался во всесоюзном журнале «Изобретатель и рационализатор». Александр стал брать с него пример.

Сейчас в его трудовой книжке множество вкладышей, потому что более 90 отметок о трудовых наградах в саму книжку не вместились. Большинство наград — за рационализаторские предложения и за победы в соревнованиях республиканского и всесоюзного уровня.

Как менялся завод

Когда Александр Мирончик пришёл на завод, там ремонтировали УАЗы. Запчастей не хватало, и многие детали заводчане делали сами. «На УАЗ-469 мы штамповали практически все детали, кроме капота», — говорит Мирончик. С середины 1970-х до начала 1990-х годов заводом руководил Евгений Дудинский. Александр Фёдорович вспоминает, что при этом директоре много внимания уделялось социальным потребностям заводчан: кроме новых зданий для производства строились детские сады и жильё для работников, профсоюз организовывал много поездок в другие республики на отдых и оздоровление. Александр Мирончик тепло вспоминает свою поездку в Югославию на море в 1987 году.

После развала Союза время было тяжёлое, заводу приходилось выживать — и стало не до строек. Ремонт УАЗов стал неперспективным, появились новые машины. И завод перешёл на грузоподъёмное оборудование. В 2003 году он стал называться «Слуцкий завод подъёмно-транспортного оборудования».

В 2012 году предприятие вошло в холдинг «БЕЛАЗ». А в 2016-м обновило оборудование и, как говорит Александр Фёдорович, «получило второе дыхание».

Что сейчас

Сейчас Александр Мирончик работает в просторном новом цеху. От старого цеха, который снесли несколько лет назад, осталась только табличка. Вместе с Мирончиком трудятся и другие старожилы завода. «У нас коллектив небольшой, но очень творческий, — говорит мастер. — Это слесари-инструментальщики Сергей Гришко, Александр Шарупич, Александр Шуманский, которые могут сделать многие детали и узлы даже без чертежей. Куница — токарь самой высокой квалификации, который может выточить любую деталь. Крысько — отличный фрезеровщик, Галуза — электрогазосварщик, отремонтирует любой индуктор, режет металл любой толщины. С этими людьми я работаю очень давно: с кем-то 40 лет, с кем-то — 30. Это наши ветераны. Самый молодой на участке — токарь-расточник Маровский. Он пока набирается опыта».

Пример творческой работы инструментального участка — это макеты подъёмного оборудования, которые сейчас стоят на проходной завода.

Об учениках и продолжателях династии

Учеников у Александра Фёдоровича нет. И вообще, по его словам, молодые рабочие неохотно идут на инструментальный участок. «В других цехах много молодёжи, — говорит он. — Завод хороший, и руками уже давно никто ничего не поднимает. А в нашем цеху — нет. Возможно, потому что сложная работа, нужны навыки, нужен опыт».

Сын Александра Мирончика не продолжил династию отца и деда. Пошёл работать в МЧС. Но, как и отец, увлекается работой с деревом. «Надо мне ещё продержаться, чтобы передать любовь к труду внукам», — улыбается Александр Мирончик.