Жители маленьких деревень Слуцкого района рассказали, что думают о событиях в «большом мире» (видео)

В конце января корреспонденты «Кур'ера» побывали в самых маленьких деревнях Слуцкого района: Качалово, Чайчицы, Ковержицы, Подстарево, Юлисино, Тарасовка и их окрестностях. Там мы поговорили с местными жителями и узнали, что они думают о событиях в «большом мире» и какие проблемы их беспокоят. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.
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