«Законно ли это?» В детском саду Слуцка у двух детей подтвердили COVID-19, но группу не закрыли на карантин

В редакцию «Кур'ера» написала случчанка: «В саду у ребёнка два подтверждённых случая COVID-19, но группу не закрывают на карантин и других детей не проверяли. Первый ребёнок в группе заболел, и всех детей почему-то отнесли к контактам 2-го уровня. Законно ли это?». «Кур'ер» разбирался в ситуации.



Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, и Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого ЦГиЭ, пояснили «Кур'еру», что в этом детском саду случаи коронавируса подтвердились. По постановлению Минздрава от 2 октября 2020 г. № 81 к контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания;

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учёбы).

«Нарушений не установлено. Однако в любом случае, так как было несколько случаев в коллективе, будет организован выход специалистов, чтобы провести эпидемиологическое расследование», — сказали специалисты.