Слуцкий РОЧС поблагодарил газету «Кур’ер» за работу и подарил фирменные часы МЧС

В среду, 3 марта, в Слуцком РОЧС состоялся брифинг с представителями местных СМИ и медиа. Начальник райотдела Виталий Ильючик, подполковник внутренней службы, поблагодарил журналистов за совместную работу и подвёл итоги 2020 года.

Виталий Ильючик вручил «Кур'еру» благодарность «за активное взаимодействие в области освещения вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» и фирменные часы МЧС.

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Также на встрече собравшиеся поговорили о дальнейшем сотрудничестве. Участники высказали пожелания, обсудили проблемные места в совместной работе и обговорили её алгоритмы.

Представители Слуцкого РОЧС Марина Лесникова и Дмитрий Щербаченя обратили особое внимание на то, что надо освещать не только происшествия, но и вести совместную профилактику по безопасности жителей. Сотрудники РОЧС высказали пожелания, чтобы было больше публикаций, которые помогут предотвратить трагедии и происшествия, и пообещали, что будут максимально помогать в подготовке таких статей.

Начальник Слуцкого РОЧС отметил, что резко возросло число пожаров и погибших. По состоянию на 1 марта этого года в Слуцке и районе произошло 17 пожаров. В то время как на 1 марта 2020 года было только 7 пожаров. Спасатели связывают это с морозной погодой.

В РОЧС ещё раз обратили внимание, что люди обязаны внимательно относиться к исправности бытовых приборов и печного оборудования. В зимнее время года это и становится основной причиной пожаров.