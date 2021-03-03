Браконьер из Солигорска поймал косулю, убил её и занёс домой. Ведётся следствие

Житель Солигорска расставил запрещённые орудия охоты — металлические петли — на территории Старобинского лесхоза рядом с деревней Копацевичи. Он действовал незаконно, без разрешения, в запретное время.

В одну из петель попалась взрослая самка косули. Мужчина перенёс добытое животное домой и разделал.

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Факт браконьерства установили сотрудники Солигорской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира. Как сообщили «Кур'еру», при осмотре дома мужчины они обнаружили голову, шкуру и мясо убитого животного.

Вред, причинённый окружающей среде в результате незаконной добычи косули, считается крупным, он оценён в 120 базовых величин (3480 рублей).

Сейчас в отношении нарушителя Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ за незаконную охоту, повлёкшую причинение ущерба в крупном размере. Ведётся следствие.