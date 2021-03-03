Блинчики с икрой, капустой и мачанкой. Какими ещё блинами угостили случчанки сотрудников «Кур'ера»

До пятницы, 5 марта, газета «Кур'ер» и унитарное предприятие «КХП-Трейд» продолжают принимать блины на конкурс, который посвящён Масленице-2021. Во вторник и среду, 2 и 3 марта, в редакцию принесли блины ещё три случчанки. Рассказываем и показываем.

Александра Кривец и её блинчики с капустой и творогом с изюмом

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27-летняя Александра приготовила блинчики по рецепту мамы. Девушка готовит их дома почти каждую неделю, потому что вся семья их любит. Детям больше нравятся сладкие блинчики — с творогом и изюмом, а Александре и её мужу — блины с начинкой «посущественнее», например, с капустой. Их приготовление занимает около часа.

Юлия Левицкая и блины с мачанкой и яблоками

28-летняя случчанка Юлия нашла рецепт блинчиков в интернете. Она готовит их стабильно раз в неделю — быстро и вкусно. Особенно семья любит тоненькие блины с мачанкой и клёцками, а вот толстые не очень.

«Люблю участвовать в конкурсах, где результат зависит от меня, а не от сделанного репоста. Тем более я уже участвовала в ваших конкурсах и занимала призовые места», — сказала Юлия.

Екатерина Ивашкевич и блинчики с икрой и ягодами

Случчанка Екатерина передала в редакцию блины с авокадо и икрой, с творожным сыром, зеленью и икорным маслом, а также с ежевикой и черничным вареньем. По словам девушки, секрет её вкусных блинов в том, что она готовит их с улыбкой и любовью.

Екатерина, как и другие случчанки, готовит блины минимум раз в неделю по просьбе детей. Больше всего они любят блины с ягодами.

Напомним, конкурс блинов проходит до 5 марта. До этого времени вы можете принести в редакцию свои блинчики или оладьи. Авторы лучших кулинарных приготовлений получат фирменные подарки от организаторов. Адрес редакции: улица Ленина, 128. Время работы: с 8 до 17 часов, с 13 до 14 — обед.

Перед приходом предупредите о своём визите — (8 033) 318 99 30 (Виктория).