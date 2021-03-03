Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 4 марта. Обзор

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Легко ли быть женщиной на мужской работе

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Когда могут изъять права, а когда — арестовать авто

В канун женского праздника 8 Марта «Кур'ер» узнал у сотрудниц Слуцкого райотдела МЧС, каково это — работать в мужском коллективе, заниматься, казалось бы, мужским делом и оставаться женщиной.Светлана — продавец живой рыбы. Она торгует этой продукцией на рынке и улицах Слуцка более десяти лет и в жару, и в холод. Она рассказала «Кур'еру», почему выбрала такую работу, о её плюсах и минусах, как одевается зимой, чтобы не замёрзнуть.Вот и март на дворе, и уже сейчас некоторые овощеводы начали готовить задел на будущий урожай. «Кур'ер» спросил у бывалых огородников из Слуцкого района, какую рассаду они посеяли уже сейчас или собираются сеять в ближайшее время.

С 1 марта заработали изменения, внесённые в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП). Вместе с этим изменилась и ответственность за некоторые нарушения для водителей. Пересмотрены и некоторые процедуры, которые вызывали много споров и вопросов у водителей.

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4 марта сотрудники белорусской милиции отмечают свой профессиональный праздник. Поздравлять слуцких правоохранителей можно не только с ним, но и с рядом побед, достигнутых в оперативно-служебной деятельно­сти по итогам 2020 года.