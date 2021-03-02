Житель Минского района оскорбил судей и угрожал убить милиционеров. Досталось и Слуцкому РОВД

Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района столицы уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минского района за оскорбление судей и угрозы сотрудникам ОВД, пишет БелТА.

Согласно материалам уголовного дела, с 25 августа по 8 сентября 2020 года из различных Telegram-каналов мужчина узнал абонентские номера, а также адреса страниц в соцсетях сотрудников милиции и судей. Затем в Telegram, Instagram и с помощью SMS разослал оскорбления с негативной оценкой их работы двум судьям столичных Первомайского и Московского районов, а также угрозы физической расправы, в том числе убийства, восьми сотрудникам милиции из Гродно, Минска, Борисова, Слуцка, Речицы и Берёзы.

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По мнению правоохранителей, молодой человек делал это для того, чтобы принудить вышеупомянутых лиц изменить характер их деятельности.

Изучив материалы данного дела, в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений и согласились с квалификацией содеянного по ст. 391 («Оскорбление судьи или народного заседателя») и ст. 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») УК Республики Беларусь.

Обвиняемый признал свою вину в полном объёме.

С учётом данных о личности обвиняемого прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения ранее избранную меру пресечения — заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.