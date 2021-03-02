Оладьи с фаршем, шоколадные блинчики и кукла из блинов. Три случчанки принесли в «Кур'ер» кулинарные шедевры

До пятницы, 5 марта, газета «Кур'ер» и унитарное предприятие «КХП-Трейд» проводят конкурс блинов, посвящённый Масленице-2021. Участницами стали уже три случчанки. Рассказываем и показываем, кто и что принёс.
Ольга Лучинкина и оладьи с фаршем
25-летняя случчанка Ольга Лучинкина принесла в редакцию оладьи с фаршем.
«Рецепт мне дала свекровь. Оладьи готовлю каждую неделю, если не два раза. Моя семья их очень любит, особенно тётя с сыном. Она просит приготовить эти оладьи на каждый день рождения моих детей», — рассказала девушка.
Валентина Жук и кукла из блинов
61-летняя случчанка Валентина Жук приготовила целый «поднос». Она угостила сотрудников газеты блинчиками с шоколадом, шпинатом, салом и грибами. А также представила блинную куклу, которую даже жалко «раздевать».
Екатерина Ралько и шоколадные блинчики
28-летняя Екатерина Ралько представила на конкурс шоколадные заварные блинчики с творожным кремом.
«Блинчики делаю довольно часто, потому что они очень простые в приготовлении и вкусные. Это одно из самых любимых блюд. Решила поучаствовать в конкурсе, так как есть время — я в декрете», — рассказала Екатерина.