Оладьи с фаршем, шоколадные блинчики и кукла из блинов. Три случчанки принесли в «Кур'ер» кулинарные шедевры

До пятницы, 5 марта, газета «Кур'ер» и унитарное предприятие «КХП-Трейд» проводят конкурс блинов, посвящённый Масленице-2021. Участницами стали уже три случчанки. Рассказываем и показываем, кто и что принёс.

Ольга Лучинкина и оладьи с фаршем

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25-летняя случчанка Ольга Лучинкина принесла в редакцию оладьи с фаршем.

«Рецепт мне дала свекровь. Оладьи готовлю каждую неделю, если не два раза. Моя семья их очень любит, особенно тётя с сыном. Она просит приготовить эти оладьи на каждый день рождения моих детей», — рассказала девушка.

Валентина Жук и кукла из блинов

61-летняя случчанка Валентина Жук приготовила целый «поднос». Она угостила сотрудников газеты блинчиками с шоколадом, шпинатом, салом и грибами. А также представила блинную куклу, которую даже жалко «раздевать».

Екатерина Ралько и шоколадные блинчики

28-летняя Екатерина Ралько представила на конкурс шоколадные заварные блинчики с творожным кремом.

«Блинчики делаю довольно часто, потому что они очень простые в приготовлении и вкусные. Это одно из самых любимых блюд. Решила поучаствовать в конкурсе, так как есть время — я в декрете», — рассказала Екатерина.

Напомним, конкурс блинов проходит до 5 марта. До этого времени вы можете принести в редакцию свои блинчики или оладьи. Авторы лучших кулинарных приготовлений получат фирменные подарки от организаторов. Адрес редакции: улица Ленина, 128. Время работы: с 8 до 17 часов, с 13 до 14 — обед.

Перед приходом предупредите о своём визите — (8 033) 318 99 30 (Виктория).