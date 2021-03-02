Во вторник, 2 марта, Московский районный суд Минска вынес приговор Артёму Сорокину, врачу БСМП, и Катерине Борисевич, журналистке. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, возбудившей уголовное дело, повлекло тяжкие последствия. Суд признал виновными врача и журналиста. Пишет TUT.BY.



Дело рассматривал Московский районный суд. Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищали адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артёма Сорокина — Ольга Батюк.

Независимых журналистов на суд не пустили.

Реклама

Катерина Борисевич приговорена к 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 100 базовых величин. Ей зачтут время содержания в СИЗО с момента задержания. На свободу она выйдет чуть больше, чем через два месяца.

Артёма Сорокина приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда.