Как выглядел Солигорск 60 лет назад. Шесть редких архивных кадров

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Белорусский Независимый профсоюз опубликовал редкие архивные фотографии 60-х годов. Кадры истории шахтёрской столицы организации передал Владимир Масаковский, историк.

Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
Первый рудник. Фото: Белорусский Независимый профсоюз
Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
Первопроходчики забоя. Фото: Белорусский Независимый профсоюз
Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
На параде в Минске. Фото: Белорусский Независимый профсоюз
Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
Первомайский митинг в Солигорске. Фото: Белорусский Независимый профсоюз
Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
Фото: Белорусский Независимый профсоюз
Как выглядел Солигорск 60 лет назад? Шесть редких архивных кадров, Слуцк
Фото: Белорусский Независимый профсоюз