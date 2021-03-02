Почему пришло время доверять российской и китайской вакцинам против COVID-19

Случчанка Анастасия Верёвка перевела для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой рассказывается, почему Россия и Китай могут помочь с нехваткой вакцин против коронавируса во всём мире.



Авторы: Ачал Прабхала, Чи Йок Линг, The New York Times. Статья опубликована 5 февраля 2021 года. В то время как самые богатые страны пытаются справиться с нехваткой вакцин от COVID-19, некоторые из беднейших стран пытаются раздобыть хоть какое-то количество вакцин. Решение обеих проблем, возможно, у всех на виду — вакцины из Китая и России и, может быть, скоро из Индии.

Китайские и российские вакцины сначала были скептически отвергнуты западными и другими мировыми СМИ отчасти из-за того, что считалось, что они уступают по качеству вакцинам, которые производит Moderna, или Pfizer-BioNtech, или AstraZeneca. Частично такое восприятие вакцин объяснялось тем фактом, что некоторые страны считают Китай и Россию авторитарными государствами.



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Как бы ни было, накопилось достаточное количество доказательств, что вакцины, производимые в этих странах, тоже достаточно хорошо работают. Один из ведущих медицинских журналов The Lancet опубликовал промежуточные результаты поздней стадии испытаний, показывающие, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91,6%. Эти данные были подтверждены и опубликованы в середине декабря разработчиками вакцины, Центром Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Сербия, Марокко, Венгрия и Пакистан одобрили вакцину Sinopharm, произведённую в Китае. По данным за середину января, 1,8 млн человек в ОАЭ получили эту вакцину. Боливия, Индонезия, Турция, Бразилия и Чили одобрили и начали использовать ещё одну китайскую вакцину от Sinovac. «Спутник V» будет распространяться более чем в десятке стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Когда эти страны давали разрешение на использование этих вакцин, они принимали обоснованные решения, основанные на данных о безопасности и эффективности, опубликованных китайскими и российскими производителями, многие из которых также были опубликованы в рецензируемых научных журналах, таких как The Lancet и JAMA, или после проведения независимых испытаний вакцины собственно учёными стран, где вакцина будет использоваться.

Предполагать, что эти вакцины не работают — значит сомневаться в способности или честности государств, которые не только создали вакцину, но и одобрили. Некоторые из этих стран имеют системы регулирования здравоохранения, сопоставимые с системами в Соединённых Штатах или Европе.

Столкнувшись с нехваткой вакцин, Франция, Испания и Германия начинают всерьёз задумываться о возможных заказах на вакцины из Китая и России. Выглядит так, что отчаяние, наконец, заставило перешагнуть предубеждения по поводу незападных вакцин.

Но скептицизм сохраняется в отношении российской вакцины в Иране, китайской вакцины в Пакистане, а также в отношении обеих вакцин в Кении и Южной Африке. В ходе недавнего опроса YouGov, в котором были опрошены 19 000 человек из 17 стран на тему, думают ли они «положительно или отрицательно» о вакцинах от COVID-19, препараты, разработанные в России, Китае и Индии занимают самые низкие места.

В какой-то мере это понятно. Корыстные пропагандистские кампании Китая и России, рекламирующие их вакцины, только усилили настороженность, особенно за рубежом.

Китай и Россия также начали вакцинацию некоторых своих граждан в прошлом году без окончания результатов эффективности клинических испытаний на последней стадии, или фазы 3 (вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были одобрены в Соединённых Штатах после получения промежуточных результатов испытаний фазы 3). Индия недавно сделала то же самое с Covaxin — вакциной, разработанной Bharat Biotech, вызвав фурор в стране.

Все три правительства оправдывали эти действия как чрезвычайные меры, необходимые для ускорения производства и распространения вакцин. Некоторым это объяснение может показаться неадекватным, но это законно.

Сейчас появились весомые данные о надёжности китайских и российских вакцин. В начале декабря эффективность китайской вакцины Sinopharm оценивалась в 86%; других вакцин, произведённых в Китае, — 79%.

Путаница в процентах эффективности этих вакцин породила сомнения в отношении всех других.

Возьмём, к примеру, китайскую вакцину Sinovac’s и что конкретно кажется противоречивым в отношении её эффективности. 91% эффективности этой вакцины была доказана в исследованиях в Турции, 65% - в исследованиях в Индонезии и 50,4% - в Бразилии. Бразильское исследование сразу же попало в заголовки международных СМИ, хотя исследователи из самой Бразилии, проводившие эти испытания, в то же время отметили, что эффективность вакцины в предотвращении умеренных и тяжёлых форм заболевания вирусом составила 78%.

В конце января The New York Times поговорил с Рикардо Паласиосом, медицинским директором по клиническим исследованиям Бразилии, и он сказал, что испытания были намеренно задуманы как «стресс-тест». По его словам, они проводились исключительно среди «медицинских работников, непосредственно ухаживающих за пациентами с COVID-19». (В исследованиях вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna участвовали некоторые медицинские работники и другие лица с высоким риском, как и люди вне зоны риска для осложнённой формы COVID-19).

И когда вы изучаете группу людей, которые находятся на передовой с этим вирусом, вакцина, вероятно, будет работать хуже. Исследователи в Институте Бразилии также считают симптомами COVID-19 гораздо больший спектр симптомов, чем в других исследованиях и странах.

Другими словами, протоколы испытаний различаются даже для одной и той же вакцины. Принимая это во внимание, теперь представьте себе потенциальные различия между результатами испытаний различных вакцин. Несомненно, чтобы получить больше информации о китайских и российских вакцинах, их необходимо больше исследовать, но то же самое касается и ведущих западных вакцин.

Дело в том, что ни одна вакцина против COVID-19 не была разработана или выпущена так прозрачно для людей, как это должно было быть. И хотя Китай и Россия, возможно, утаили больше информации, чем некоторые западные компании, это не означает, что их вакцины некачественные.

Большинство вакцин, производимых на Западе, уже закуплено богатыми странами. Более того, большинство крупных фармацевтических компаний на Западе сопротивлялись лицензированию своих вакцин для незападных производителей, а несколько богатых стран блокируют попытки Индии и Южной Африки о представлении вакцин, произведённых этими странами, чтобы Всемирная торговая организация временно приостановила выдачу прав по созданию вакцины и медикаментов, которые используются западными странами в лечении COVID-19.

Так как же сделать вакцины Китая, России и Индии более желанными для большего числа людей, которые в них нуждаются? Один из способов — подвергнуть их официальной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Проблема в том, что правила ВОЗ по сертификации вакцин сами по себе искажены в пользу богатых, в основном западных, государств.

ВОЗ поддерживает список «строгих регулирующих органов», которым доверяет в отношении контроля качества — туда входят все европейские страны, также Австралия, Канада, Япония и США. Для остального мира ВОЗ проводит услугу предварительной квалификации. Теоретически, это способ, которым вакцины, скажем, из Китая или России могут быть поставлены в один ряд с вакцинами с Запада. На самом деле это обременительный и трудоёмкий процесс.

Когда вакцина разрабатывается и одобряется страной, входящей в список доверенных ВОЗ, организация обычно полагается на эту оценку для быстрого подтверждения. Но когда производитель вакцин где-либо ещё подаёт заявку на предварительную квалификацию, ВОЗ проводит полную оценку с нуля, включая физический осмотр производственных помещений.

ВОЗ одобрила вакцину Pfizer-BioNTech в конце 2020 года, менее чем через два месяца после того, как производители подали заявку на рассмотрение. Китайские и российские вакцины всё ещё ждут своей очереди, хотя процесс их проверки был начат раньше западной вакцины.

В ходе обзора вакцины Pfizer-BioNTech компания ВОЗ работала в тесном сотрудничестве с Европейским Медицинским агентством (ЕМА) и одобрила его примерно через 10 дней после ЕМА. Нет причин, по которым ВОЗ, сохраняя свои стандарты качества, не могла также сотрудничать с регулирующими органами в других странах, чтобы помочь местным производителям вакцин пройти процесс проверки. Она должна срочно уделить всем странам-производителям вакцин должное внимание.

Некоторые врачи и активисты выдвинули предложения увеличить поставки вакцин, произведённых на Западе, по всему миру. Эти призывы сделаны из лучших побуждений, но они также предполагают, что вакцины из западных стран — единственные, которые стоит получать и ждать.

Есть более простое решение, которое уже под рукой: пора начать доверять вакцинам других стран.

Кто такая Анастасия Верёвка

Случчанка Анастасия Верёвка в 2009 году уехала в США по программе «Работа и путешествие в США» и там осталась.

Потом поступила в колледж и отучилась три года на специальность «Публичное здоровье». В это же время Анастасия изучала психологию, разные организации о здоровье и все составляющие азы, которые девушке нужны были для получения бакалавра. Потом случчанка поступила в Университет Уиденер, где получила степень бакалавра как медсестра.

«Сейчас я работаю в одной из самых престижных систем больниц в Филадельфии и являюсь главной медсестрой кардиологического отделения, — рассказала о себе Анастасия нашему женскому проекту Lampa. — Люблю заниматься саморазвитием, обожаю путешествовать и пробовать всё новое, а также участвовать в волонтёрских программах. Посетила 30 штатов».

Кроме этого, у Анастасии Верёвки свой книжный клуб, в котором состоят и случчанки.