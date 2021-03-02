В годы моей молодости была популярна книга Владимира Леви «Искусство быть собой», где автор рассказывал, как найти свой потенциал и определить внутреннюю значимость каждого. И я тоже на какое-то время увлёкся этой методикой и пробовал применять.

Скажу откровенно — очень помогало самовнушение, что я несу только радость, добро и здоровье всем людям. Ко мне реально «тянулись» коллеги и знакомые, да и успехи в работе не заставили себя ждать. Окружающие говорили: «У тебя карьера сделана». Однако… Наступила «перестройка», и всеобщий хаос унёс светлое и гармоничное. Но с тех пор в душе живёт ощущение лёгкости и истинной радости бытия.

Реклама

«Небожитель» Николай

Хочу рассказать про Николая. Мы познакомились «на картошке» в советские времена. Был он обыкновенным парнем, как и все: пил вино, мог и матерком запустить, вёл простые разговоры без вычурностей. Прошло лет пятнадцать, и наши пути пересеклись снова.

На этот раз Николай был словно «небожитель»: исключительно правильная речь без пошлостей, открытый любознательный взгляд, лёгкая походка и особая грация моложавого тела. Помню, что в молодости, когда мы познакомились, на его теле были родинки и разные тёмные пятнышки. Спустя годы его кожа очистилась полностью и стала безупречна.

Карелия дарила благодатные силы

Первая духовная поездка вместе с ним состоялась в августе 1997 года в Заонежье — «жемчужину» Карелии. Нас было трое, и мы искали источники очищения души и тела. Первое, что сделали, — омылись водой из родника «Три Ивана». Признаюсь, такого восторга не испытывал никогда. Говорят, что только в сказках существует «живая и мёртвая вода». Заверяю, моё тело тогда испытало одновременно лёд и кипяток, а душа — обновляющую ипостась. До сих пор помню неповторимые ощущения от источника «Три Ивана». Кстати, туда приезжают не только россияне, но и из Беларуси, и из Украины.

Далее наш маршрут был до нежилой деревни под названием Шелехово. Когда-то мой однофамилец обосновал поселение в живописном месте. Сюда хотелось попасть, чтобы понять и прочувствовать связь наших фамилий. И это удалось, так как место оказалось насыщенно светлой энергией. Тут росла старая сосна, которую северные народности называют «карсикко» — родовое дерево.

Предки верили, что оно является переходом в иные миры. Мы тоже в это уверовали через благодатные силы, которые излучала вся округа. Своим попутчикам тут же признался: «Хотел бы, чтобы меня здесь похоронили».

Помимо неповторимых по красоте мест, посетили деревню Шуньга, где неподалёку расположено месторождение шунгита. Считают, что этот минерал космического происхождения, так как его энергетическая сила буквально неземная. Мы долго бродили по шунгитовой скале, подзаряжаясь благодатными токами.

Открыт для поглощения энергии и знаний

Из бесед с моим «знакомым йогом» (так стал называть Николая в своём дружеском кругу) я узнал о его образе жизни и мыслях.

Он стремился раскрыть свой потенциал не через какие-то специальные упражнения, а через познание самого себя. Потому что не сомневался — каждый человек может всё, так как появился на свет для выполнения особой миссии. И в этом ему помогают скрытые силы, которые и нужно использовать в повседневной жизни. Откройся космосу и природе — и тогда ты сможешь понять своё истинное призвание. Мы постоянно находимся в разногласии между реальностью и законами природы, которые в нас заложены генетически. Любой может помочь себе, чтобы достичь гармонии с окружающим миром, но чаще всего нам лень.

Николай говорил, что у него есть учитель в Индии, портрет которого он разместил у себя дома. Они не встречались, но это не обязательно. Главное — следовать по духовному пути наставника так же, как и все верующие — святых не видели при жизни, но им поклоняются и берут моральный пример.

О чистом питании

Ранней весной он бегал за город, чтобы собрать первые ростки растений. При этом рвал всё без разницы — чуть появившуюся из-под земли зелень. По его убеждению, она содержит чистую энергию. Варил супы из неё. Именно у него я научился готовить блюдо из листьев папоротника, когда они находятся в состоянии «ракушки»: только-только появляются на свет. По вкусу ничем не отличаются от грибов.

По мнению Николая, который по специальности биолог, уксус разрушает красные кровяные тельца. Поэтому при приготовлении пищи обходится без этой кислоты.

Также он считал, что из-за дрожжевого хлеба в нашем организме всегда присутствует алкоголь. Поэтому готовил хлеб сам и только из муки с минеральной водой, который выпекал в духовке при 80 градусах.

Его квартира, где довелось побывать не раз, всегда насыщена какими-то неземными ароматами.

***

Самые сокровенные разговоры у нас состоялись 20 лет назад во время краткой экспедиции на Белое море. Я не видел, чтобы Николай занимался особым тренингом. Он просто был открыт для энергетики и знаний из окружающей среды.

Николай давно перебрался в Санкт-Петербург, но в моей памяти хранятся его непосредственная душевность и чистота помыслов. Может, его опыт пригодится и вам.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».