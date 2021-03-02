Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать по «административке». Но есть шанс избежать ответственности

За зарплату «в конвертах» отвечать должен не только наниматель, но и получающий её работник. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил Василий Герасимов, глава Комитета госконтроля.

Как пишет TUT. BY, по словам Герасимова, работники, которые получают «серые» зарплаты, могут быть привлечены к административной ответственности. При этом, если человек сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату «в конвертах», он будет освобождён от ответственности.

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Герасимов уточнил, что речь идёт об административной ответственности. Над выявлением таких фактов КГК работает совместно с МНС.

Напомним, рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат «в конвертах» в понедельник, 1 марта, на встрече с Герасимовым предложил Александр Лукашенко.

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, всё как положено (и от этого же начисление идёт в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы», — сказал Лукашенко.